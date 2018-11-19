Лолита Милявская из-за плохого самочувствия вынуждена была прервать свой концерт, проходивший в могилевском Ледовом дворце 19 ноября 2018г.



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Бресте Лолите стало плохо, ее отвезли в больницу" alt="На следующий день после концерта в Бресте Лолите стало плохо, ее отвезли в больницу">



Об этом сообщают « Могилевские ведомости »:

Как выяснилось, у популярной российской певицы еще до выступления резко подскочило давление. Действия медиков, попытавшихся его сбить, к сожалению, ситуацию не исправили: Лолита все равно чувствовала себя крайне скверно. В итоге, певице все-таки пришлось покинуть сцену. По некоторым сведениям, ее из Ледового дворца «скорая помощь» отвезла в одну из могилевских больниц.

Напомним, накануне певица выступила в Бресте во дворце спорта «Виктория».