Подробности ДТП в Каменецком районе с украинскими школьниками: водитель отвлекся на телефон

Фото УСК по Брестской области

20 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Управлением Следственного комитета по Брестской области завершено расследование уголовного дела о ДТП, в котором пострадали украинские школьники, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Авария произошла утром 13 мая на трассе Р98 граница Польши (Песчатка)-Каменец-Шерешево-Свислочь. Группа украинских школьников возвращалась домой из Польши. За рулем автомобиля Renault Master был 42-летний водитель. В микроавтобусе ехали семь пассажиров, шесть из которых не были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель отвлекся от управления, потянувшись за мобильным телефоном, и в этот момент его транспортное средство столкнулось с попутно двигавшимся автопогрузчиком. В результате ДТП один ребенок скончался на месте происшествия, еще шестеро детей с травмами различных степеней тяжести были госпитализированы.

Следователями допрошены обвиняемый, потерпевшие, свидетели, проведены осмотры и следственный эксперимент, изучены и приобщены к материалам уголовного дела заключения экспертиз. "По заключению эксперта управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области, водитель Renault Master располагал технической возможностью остановиться до погрузчика с момента его видимости. В ходе исследования тормозной системы и рулевого управления автомобиля каких-либо неисправностей до момента совершения ДТП не выявлено", - отметил Дмитрий Иванюк.

Действия водителя следствием квалифицированы по ч.2 ст.317 (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств водителем, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее мужчина не судим.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-