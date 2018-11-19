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Лукашенко похвалил участников детского "Евровидения"

20.11.2018 12:50 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко похвалил участников детского "Евровидения"

фото: tut.by

Президент Беларуси встретился во Дворце Независимости с участниками детского "Евровидения". Конкурс пройдет в Минске 25 ноября.

На конкурс заявлено два десятка участников из разных стран мира. Беларусь представит Даниель Ястремский, который выступит под восьмым номером.  За плечами юного минчанина участие в нескольких шоу - "Украина мае таланты", "Голос. Дети", "Новая Волна".

"Вы уже победители!" – поддержал Лукашенко участников конкурса, подчеркнув, что они уже добились успеха, став победителями отбора в своих странах.

Белорусский президент подчеркнул, что отличительной чертой Беларуси является честность и справедливость, поэтому на конкурсе «победит только сильнейший».

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси встретился во Дворце Независимости с участниками детского "Евровидения". Конкурс пройдет в Минске 25 ноября.
 
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