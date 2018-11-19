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Лукашенко похвалил участников детского "Евровидения"
20.11.2018 12:50 — Разное | Ежедневник
фото: tut.by
Президент Беларуси встретился во Дворце Независимости с участниками детского "Евровидения". Конкурс пройдет в Минске 25 ноября.
На конкурс заявлено два десятка участников из разных стран мира. Беларусь представит Даниель Ястремский, который выступит под восьмым номером. За плечами юного минчанина участие в нескольких шоу - "Украина мае таланты", "Голос. Дети", "Новая Волна".
"Вы уже победители!" – поддержал Лукашенко участников конкурса, подчеркнув, что они уже добились успеха, став победителями отбора в своих странах.
Белорусский президент подчеркнул, что отличительной чертой Беларуси является честность и справедливость, поэтому на конкурсе «победит только сильнейший».
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Президент Беларуси встретился во Дворце Независимости с участниками детского "Евровидения". Конкурс пройдет в Минске 25 ноября.
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