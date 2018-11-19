life:) и beCloud расширили емкость сети 4G

Инфраструктурный оператор beCloud увеличил существующую емкость сети 4G digital-оператору life:) более чем на 50%. Технологические новации обеспечат абонентам life:) более высокие скорости передачи данных и мобильного интернета.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Кроме того, в ноябре 2018 года компании запустят в эксплуатацию базовые станции, работающие в частоте 2600 МГц. Они начнут работать в наиболее загруженных городах страны — Минске, Бресте, Гомеле, Могилеве, Витебске, Гродно, Барановичах, Борисове, Горках, Жодино, Ивацевичах, Кобрине, Лиде, Мозыре, Молодечно, Новополоцке, Островце, Пинске, Полоцке, Солигорске.

Здесь операторы расширят емкость сети в местах активного потребления трафика: на вокзалах, в парках, около торговых центров и университетов, на пешеходных зонах и возле туристических достопримечательностей. Это позволит даже при возрастающей нагрузке на базовые станции пользоваться 4G с еще большим комфортом.

«Объем потребления трафика растет вместе с цифровыми привычками наших абонентов. В среднем в октябре 2018 года абонент нашей компании загрузил 5,4 Гб LTE-трафика, что в два раза больше, чем в октябре прошлого года. Благодаря увеличению доступного ресурса сети наши клиенты смогут еще более активно использовать глобальные мобильные сервисы и наши цифровые продукты», — прокомментировал и.о. генерального директора Эрдал Яйла.

«beCloud готов к возрастающим пользовательским нагрузкам, технические специалисты оператора планомерно работают над расширением действующей сети», — отметил генеральный директор beCloud Олег Седельник.