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СК завершил расследование ДТП в Калинковичском районе, в котором погибли два человека
Следователи завершили расследование уголовного дела о ДТП в Калинковичском районе, в котором погибли два человека. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. Об этом
Следствие установило, что
— Водитель Opel утратил должный контроль над управлением транспортным средством в связи с болезненным состоянием — мужчина страдал рядом заболеваний сердечно-сосудистой системы. Однако, зная о своем состоянии здоровья, обвиняемый продолжал управлять автомобилем и небрежно относился к возможности наступления общественно опасных последствий в результате своих действий, — рассказали в СК.
Водителю Opel предъявили обвинение по ч.3 ст. 317 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) УК Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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Водитель Opel утратил должный контроль над управлением транспортным средством в связи с болезненным состоянием - мужчина страдал рядом заболеваний...
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