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СК завершил расследование ДТП в Калинковичском районе, в котором погибли два человека

20.11.2018 12:47 — Разное | Tut.by  
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Следователи завершили расследование уголовного дела о ДТП в Калинковичском районе, в котором погибли два человека. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. Об этом сообщили в Следственном комитете.


Фото: СК

Следствие установило, что днем 16 апреля 63-летний водитель Opel Vectra, двигаясь в районе 172-го километра трассы М10 Граница РФ — Гомель — Кобрин, на закруглении проезжей части выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Renault Symbol. В результате ДТП водитель и пассажир Renault от полученных травм скончались.

— Водитель Opel утратил должный контроль над управлением транспортным средством в связи с болезненным состоянием — мужчина страдал рядом заболеваний сердечно-сосудистой системы. Однако, зная о своем состоянии здоровья, обвиняемый продолжал управлять автомобилем и небрежно относился к возможности наступления общественно опасных последствий в результате своих действий, — рассказали в СК.


Водителю Opel предъявили обвинение по ч.3 ст. 317 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) УК Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

 
Теги: Гомель
 
 
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Водитель Opel утратил должный контроль над управлением транспортным средством в связи с болезненным состоянием - мужчина страдал рядом заболеваний...
 
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