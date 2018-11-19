СК завершил расследование ДТП в Калинковичском районе, в котором погибли два человека

Следователи завершили расследование уголовного дела о ДТП в Калинковичском районе, в котором погибли два человека. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. Об этом сообщили в Следственном комитете.



Фото: СК

Следствие установило, что днем 16 апреля 63-летний водитель Opel Vectra, двигаясь в районе 172-го километра трассы М10 Граница РФ — Гомель — Кобрин, на закруглении проезжей части выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Renault Symbol. В результате ДТП водитель и пассажир Renault от полученных травм скончались.

— Водитель Opel утратил должный контроль над управлением транспортным средством в связи с болезненным состоянием — мужчина страдал рядом заболеваний сердечно-сосудистой системы. Однако, зная о своем состоянии здоровья, обвиняемый продолжал управлять автомобилем и небрежно относился к возможности наступления общественно опасных последствий в результате своих действий, — рассказали в СК.





Водителю Opel предъявили обвинение по ч.3 ст. 317 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) УК Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.