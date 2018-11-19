В Минтруда рассказали, сколько у белорусов в 2019 году будет рабочих, выходных и праздничных дней





В 2019 году белорусы будут трудиться 252 дня (в этом — 253) при пятидневной рабочей неделе, а отдыхать 113 дней — столько будет выходных и праздничных (в этом — 112 дней). Те же, у кого «шестидневка», на работе проведут 304 дня (в этом — 305 дней), а отдыхать будут 61 день (в этом — 60 дней), отметили в Минтруда. В ведомстве обнародовали производственный календарь на 2019 год.

Из 113 выходных дней при пятидневной рабочей неделе в 2019 году 104 дней придется на субботу и воскресенье, а еще 9 дней — на праздники.

В 2019 году нерабочими праздничными днями будут: 1 января — Новый год;

7 января — Рождество Христово (православное Рождество);

8 марта — День женщин; 1 мая — Праздник труда;

7 мая — Радуница (по календарю православной конфессии);

9 мая — День Победы;

3 июля — День Независимости Республики Беларусь (День

Республики);

7 ноября — День Октябрьской революции;

25 декабря — Рождество Христово (католическое Рождество).

На 2019 год расчетная норма рабочего времени для пятидневной рабочей недели (40 часов) с выходными днями в субботу и воскресенье составляет 2008 часов, а при 35 часах — 1756.

При этом расчетная норма рабочего времени для шестидневной рабочей недели (40 часов) с выходным днем в воскресенье на следующий год составляет 2016 часов, при 35 часах — 1764.

Совмин еще не принял решение о переносе рабочих дней в 2019 году. Но перенесенные рабочие дни все равно нужно будет отработать, то есть на общее количество рабочих дней в году это не повлияет.

Ранее министр экономики Дмитрий Крутой заявил, что правительство рассмотрит возможность объявления «выходной» недели с 6 по 12 мая в 2019 году. В мае 2019 года на одну неделю выпадает несколько выходных дней: 7 мая, во вторник, — Радуница, традиционно понедельник в этом случае объявляется выходным днем с отработкой в какую-либо субботу. А 9 мая, в четверг, — день Победы, поэтому пятницу, вероятнее всего, также объявят выходным днем — также с переносом отработки на другой день. Таким образом, на среду, 8 мая, приходится один рабочий день.

Дмитрий Крутой считает, что, с экономической точки зрения, работать лишь один день в неделю большого смысла не имеет. Поэтому правительство рассмотрит возможность объявления «выходной» недели с 6 по 12 мая.