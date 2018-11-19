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«Было какое-то воздействие, что мы поддались». Продолжение истории с пылесосом «в подарок» для пенсионерки
В истории Валентины Разумеевны Заболоцкой, о которой мы рассказывали на прошлой неделе, имело место быть даже введение в заблуждение. Женщине сказали, что она выиграла пылесос. Когда технику доставили домой – курьер потребовал 1 700 белорусских рублей.
Женщина оправилась от шока и составила письмо на фирму. Но в жёсткой форме женщине в возврате денег было отказано. Тогда минчанка обратилась на «горячую» линию телеканала СТВ в программу
Звонила директору в Гродно, который сразу дал отказ, что деньги не вернуть – «Вы подписали договор». Хотя, нас не знакомили с этим договором, а сказали, что это просто подарок. Но когда я обратилась в программу «Добро пожаловаться», я никогда не думала, что так быстро решится мой вопрос. Желаю, чтобы эта программа процветала! Я волнуюсь, и может быть, не могу выразить всех слов благодарности!
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«Было какое-то воздействие, что мы поддались». Продолжение истории с пылесосом «в подарок» для пенсионерки
В истории Валентины Разумеевны Заболоцкой, о которой мы рассказывали на прошлой неделе, имело место быть даже введение в заблуждение. Женщине сказали, что она...
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