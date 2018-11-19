Угнала тебя, угнала. Кто их наших знаменитостей друг у друга пару уводил

Олег Газманов – Вячеслав Мавроди

«Единственная моя, с ветром обрученная…» — воодушевленно пел в свое время Олег Газманов со сцены. Тогда мало кто мог подумать, что певец написал эту песню не в честь матери своего сына Родиона и что у него есть совсем другая единственная, из-за чувств к которой он так страдает. Загадочной незнакомкой была Марина Муравьева.

С Мариной Газманов познакомился в Воронеже, будучи там на гастролях. Через некоторое время девушка нашла работу в Москве и переехала в столицу. Она долго ждала, пока Газманов решится уйти из семьи, но он так и не сделал первый шаг. Зато сделала Марина: она вышла замуж за Вячеслава Мавроди, брата знаменитого организатора финансовой пирамиды «МММ». Через три года брака пирамида рухнула, братья Мавроди пытались залечь на дно. И тогда Газманов вновь подставил единственной свое сильное плечо. Он развелся с женой и вернулся к своей Марине. На тот момент Марина Мавроди была еще замужем за опальным бизнесменом, но вскоре смогла развестись и выйти замуж за своего есаула.



Олег Газманов с супругой Мариной. Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Наталья Кустинская — Наталья Фатеева

Говорят, когда Наталья Фатеева крутила роман с Андреем Мироновым, она то и дело поглядывала в сторону статного и перспективного космонавта Бориса Егорова. А тот, между прочим, был счастливо женат и растил сына. Фатеевой все-таки удалось увести Егорова из семьи. Космонавт женился на актрисе, у них родилась дочь. Но однажды Фатеева совершила неверный шаг: она заехала с мужем в гости к своей коллеге Наталье Кустинской. Потом Кустинская вспоминала, как Егоров при прощании замешкался в дверях, подождал, пока Фатеева выйдет на лестницу, а потом взял Кустинскую за руку и произнес: «Я вас постоянно вижу во сне». Спустя совсем недолгое время Егоров ушел от Фатеевой к Кустинской. Кстати, на тот момент актриса тоже не была свободна, но она сразу сказала своему супругу, что полюбила другого, и переехала к Егорову.



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Анастасия Волочкова — Ксения Собчак

Когда-то Ксения Собчак и Анастасия Волочкова были если не подругами, то хорошими приятельницами. Обе блондинки, обе из высшего общества, обе водили дружбу с олигархами. Как потом выяснилось, с одними и теми же. На тот момент Ксения Собчак встречалась с нефтяным магнатом Вячеславом Лейбманом. Анастасия Волочкова тоже была не против пообщаться с этим молодым человеком. В итоге Лейбман ушел от Собчак к Волочковой. Но ненадолго, солидный бизнесмен быстро дал деру и от Анастасии. Но Ксения обиду не забыла: при каждом удобном случае она норовила подколоть Волочкову, подшутить над ней. Не так давно состоялось публичное примирение двух див, они даже провели совместную фотосессию, но все равно, как поговаривают, камень за пазухой у Ксении остался.



Анастасия Волочкова, Вячеслав Лейбман, Ксения Собчак. Фото: Коллаж АиФ

Наташа Королева — Елена Николаева

По словам самой Наташи Королевой, она очень жалеет, что когда-то увела Игоря Николаева у жены Елены. А ведь Елена безумно любила мужа, они были вместе со школьной скамьи, она во всем поддерживала певца, всегда ему помогала. Но на его пути внезапно возникла русалка, и дельфин уплыл к ней. Королева только потом поняла, что на чужом несчастье даже с дельфином счастья не построишь. Спустя несколько лет Игорь Николаев, по словам певицы, начал изменять и ей. Она списывала это на кризис среднего возраста, пыталась сохранить семью, но тщетно.

Альбина Джанабаева — Ирина Меладзе

Новость о том, что у Валерия Меладзе есть внебрачный ребенок от солистки группы «ВИА Гра», потрясла общественность. Законная супруга Валерия Ирина, с которой Меладзе прожил в браке больше 20 лет и вырастил троих дочерей, и до этого знала, что у мужа есть отношения на стороне. Но супруга Меладзе пыталась сохранить брак, поэтому имени соперницы не спрашивала. О том, что это Альбина, Ирина узнала из прессы. Новость о ребенке была для нее шоком. Она все это время думала, что сына Альбина родила от молодого музыканта. Когда Альбина забеременела вторым ребенком, Валерий Меладзе ушел из семьи и развелся с Ириной. В 2014 году он сыграл свадьбу с Альбиной Джанабаевой.



Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе. Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов

Юлия Снигирь — Ирина Леонова

Актриса Юлия Снигирь долгое время скрывала имя своего избранника. И это понятно. Когда общественность узнала, кто он, многие осудили этот роман. Ведь Снигирь смогла увести из семьи многодетного отца Евгения Цыганова. Он долгое время жил в гражданском браке с актрисой Ириной Леоновой. Она родила ему шестерых детей. Когда Ирина в седьмой раз была беременна, грянул гром. Оказалось, что от Цыганова ждет ребенка также и Юлия Снигирь. Малыши появились на свет с разницей в шесть месяцев. А сам счастливый отец остался жить с новой возлюбленной. Правда, сейчас ходят слухи, что эта пара уже распалась.



Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Вера Брежнева — Яна Меладзе

Константин Меладзе, как и брат, тщательно оберегал свою личную жизнь от посторонних глаз. И в этом случае, как и у Валерия, причины на то были весомые. Константин долгие годы встречался с Верой Брежневой. Бывшая супруга Меладзе Яна в откровенном разговоре призналась, что знала о неверности мужа, еще когда носила под сердцем своего младшего сына. Но и в этом случае имя соперницы было неизвестно. О том, что это Вера Брежнева, Яна узнала, проверив телефон мужа. Она позвонила разлучнице, попыталась поговорить, но та все отрицала. И Яна продолжила жить в браке с Константином. Только почти через 10 лет Вера сама заявила о себе и своих чувствах. Когда о романе узнали все, Константин развелся и женился на роковой блондинке.

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Мстислав Ростропович — Марк Рубин

Когда Мстислав Ростропович на одном из приемов увидел прекрасную темноволосую Галину Вишневскую, он решил: «Она будет моей!» Сама Галина не сразу обратила внимание на молодого талантливого музыканта. Говорят, в Праге, куда они вместе приехали на гастроли, Ростропович несколько раз в день переодевал костюмы и галстуки, лишь бы красавица посмотрела в его сторону. Когда он намекнул ей о своих чувствах, Вишневская отрезала: «Я, между прочим, замужем!» Но Ростропович не унимался: «Между прочим, мы это еще посмотрим». Когда гастроли закончились, Вишневская и Ростропович уже поняли, что не смогут жить друг без друга. Приехав в Москву, Галина отправилась сразу домой, к мужу Марку Рубину, директору Театра оперетты. Она попросила супруга сходить в магазин, чтобы было чем позавтракать. Как только муж удалился, Вишневская собрала чемодан и была такова. С чемоданом она отправилась сразу к Ростроповичу.