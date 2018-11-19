Гендиректор БелТА встретилась с независимой ассоциацией журналистов. Примирения пока что не будет

Пресс-секретарь Беларуской ассоциации журналиство (БАЖ) Борис Горецкий встретился с гендиректором БелТА Ириной Акулович. Он объяснил ей позицию БАЖ и попытался донести, что «дело БелТА» не нужно никому − ни государственным, ни независимым СМИ. Акудович хочет дождаться окончания следствия по делу, пишет baj.by.

Борис аргументировал свою позицию тем, что «дело БелТА» нанесло серьёзный удар по имиджу самого информагентства и властям, а негосударственные СМИ пострадали меньше. Он напомнил, что в Уголовном кодексе указаны возможности примерения сторон, чтобы не доводить дело до суда. Борис Горецкий считает это хорошим шагом для разрешения конфликта.

Ирина Акулович заявила, что ситуацию понимает, но до завершения следствия не будет делать каких-либо шагов. Она не считает дело политически мотивированным. Ирина утверждает, что весь вопрос в паролях и незаконном доступе, а она, как руководитель агентства, защищает своих подписчиков.

Как сказал Горецкий, Ирине Акулович позиция БАЖ понятна: «Але яшчэ больш важна, каб чытачы недзяржаўных медыя зразумелі адну простую рэчы. Пакуль мы − грамадства − не станем на абарону медыя, дзяржава зможа рабіць з імі ўсё, што пажадае. Пакуль мы лічым, што свабодныя медыя самі павінны прабіваць сабе дарогу, а мы − толькі спажыўцы, нічога змяняцца не будзе».

Борис Горецкий призвал поддержать журналистов и редакции, стать на их защиту − и тогда ситуация начнёт менятся. Он приглашает всех присоединиться к акции «Станем за журналистов!»