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ЕАЭС будет производить «союзный трактор». Не в Беларуси
Страны ЕАЭС реализуют совместный кооперационный проект в сфере машиностроения, объединив усилия в производстве тракторов. Подробности проекта и сроки его реализации сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.
Договоренность о производстве «союзного трактора» была достигнута по итогам рабочего визита члена Коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Александра Субботина на Минский тракторный завод.
«Проект представляет собой полноценную кооперационную цепочку при участии ведущих предприятий Российской Федерации, Республики Беларусь и Кыргызской Республики», – заявил Субботин.
Сообщается, что производство будет налажено на площадке Череповецкого литейно-механического завода, где будут производиться кабина, передний мост, полурама и двигатель для трактора. Минский тракторный завод будет поставлять для «союзного трактора» машинокомплекты. Также анонсировано включение в производственную цепочку предприятия из Кыргызстана – «Автомаш-Радиатор».
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Страны ЕАЭС реализуют совместный кооперационный проект в сфере машиностроения, объединив усилия в производстве тракторов. Подробности проекта и сроки его...
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