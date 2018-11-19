ЕАЭС будет производить «союзный трактор». Не в Беларуси









Договоренность о производстве «союзного трактора» была достигнута по итогам рабочего визита члена Коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Александра Субботина на Минский тракторный завод.





«Проект представляет собой полноценную кооперационную цепочку при участии ведущих предприятий Российской Федерации, Республики Беларусь и Кыргызской Республики», – заявил Субботин.





Сообщается, что производство будет налажено на площадке Череповецкого литейно-механического завода, где будут производиться кабина, передний мост, полурама и двигатель для трактора. Минский тракторный завод будет поставлять для «союзного трактора» машинокомплекты. Также анонсировано включение в производственную цепочку предприятия из Кыргызстана – «Автомаш-Радиатор».











