Алиев и Лукашенко перешли дорогу Засю

И.о. премьер-министра Армении Николу Пашиняну сегодня на пресс-конференции вновь пришлось отвечать на неприятные вопросы Беларуси.





На вопрос о том, намерен ли Ереван отвечать на заявление пресс-секретаря МИД Беларуси, Пашинян заявил: «На заявление пресс-секретаря МИД Беларуси армянская сторона откликнулась. Я сам сказал, что собирался. В этом вопросе мой собеседник президент Беларуси, от которого я пока не получил отклик. Я повторю то, что сказал, и нет сомнений, что то, что я сказал, так и будет. То есть я потребую объяснений за происшедшее и еще по ряду процессов. Это не новость , и в прошлом такое происходило, и так и продолжится. Во всяком случае, мы не собираемся замалчивать какой-либо вопрос, касающийся интересов Армении. Собираемся последовательно, также в среде партнеров защищать интересы Армении», - сообщил Пашинян.





На замечание о том, что после обмена заявлениями Беларусь и Азербайджан подписали меморандум военного содержания, и может ли это быть ответом Беларуси, Пашинян напомнил, что еще три месяца назад был подписан договор о «Полонезах», и это при том, что генеральным секретарем ОДКБ уже был представитель Армении. «Наша позиция четкая. Мы осуждаем эти сделки, считаем, что это противоречит интересам Армении и духу сотрудничества в ОДКБ. как я уже говорил, на данном этапе важнейшая задача в следующем: мы должны получить разъяснения, и каждой стране должно быть ясно, какие у него обязательства перед партнерами, организацией, какие обязательства у организации перед странами. Мы свои союзнические обязательства выполняем, что, к сожалению, не можем говорить в случае ряда партнеров», - отметил Пашинян.





И.о. премьер-министра добавил, что цель Армении придать новое содержание ОДКБ, уточнить отношения и обязательства, иметь взаимно прогнозируемые и прозрачные отношения.





Кроме того, Пашинян прозрачно намекнул на те минимальные меры, которые намерена предпринять Армения в ответ на укрепление белорусско-азербайджанского военного сотрудничества. Напомним, что решения в ОДКБ принимаются на основе консенсуса. А это значит, что если Армения проголосует против кандидатуры белоруса Станислава Зася на пост генсекретаря ОДКБ, то должности ему не видать. «Если на предстоящем 6 декабря саммите ОДКБ не удастся добиться консенсуса, продолжим работать над достижением консенсуса, поскольку решения в рамках ОДКБ принимаются таким образом», – сказал Пашинян. А это значит, что на пост генсекретаря ОДКБ придется искать другую кандидатуру — не армянина, но и не белоруса.



