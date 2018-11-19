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В Минске прощаются с футбольным тренером Владимиром Журавлём
Во вторник в Минске проходит прощание с известным белорусским футболистом и тренером Владимиром Журавлём, который умер 18 ноября на 48-м году жизни после тяжёлой болезни.
Церемония в концертном зале "Минск" началась в 11 часов и продлится до 14 часов.
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Во вторник в Минске проходит прощание с известным белорусским футболистом и тренером Владимиром Журавлём, который умер 18 ноября на 48-м году жизни после тяжёлой...
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