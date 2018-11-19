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Десять вдохновляющих перемен в фигуре девушек, которые стали правильно питаться и тренироваться

20.11.2018 13:21 — Разное | Tut.by  
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PopSugar.Fitness собрал примеры того, как менялись девушки, когда начинали придерживаться правильного питания и тренироваться около получаса трижды в неделю.

«В одну неделю я тренировалась каждый день, в другую — едва делала одну тренировку. Но главное то, что я не останавливаюсь. И вы можете тоже».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Brittiany Cook (@brittianycook) on Oct 19, 2018 at 10:48am PDT

«Мой прогресс за двадцать недель тренировок».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Maggie Tooley (@maggie1020_bbg) on Aug 7, 2018 at 8:09am PDT

«Попробовать что-то новое, бросить себе вызов бывает страшно. Но я обещаю, что с правильной установкой, с людьми, которые поддержат на каждом шагу, и оптимистичным отношением вы добьетесь всего».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @froyotofitness on Oct 30, 2018 at 8:11am PDT

«Прогресс за месяц».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jamie Nicole (@jnic_fit) on Oct 17, 2018 at 8:55am PDT

«Чувствую себя чудо-женщиной. Не из-за костюма или мускулов, но из-за уверенности и любви к себе. Два чувства, которые меня определяют».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Brenna Nation (@bbgpush) on Oct 27, 2018 at 11:35am PDT

«Это шестнадцатая неделя упражнений. Ушло 8 кг».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @eva_nsj70 on Sep 25, 2018 at 12:00pm PDT

«Если я набирала лишний вес 27 лет, мне потребуется время, чтобы с ним расстаться. Я наслаждаюсь этим путешествием».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kara Barnhart (@kara_fitandhappy) on Nov 13, 2018 at 3:00am PST

«Делюсь этими фото в надежде, что они вдохновят кого-то взять свою жизнь в свои руки».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Taylor April Jones (@taylorapriljones) on Jun 20, 2018 at 9:09pm PDT

«Не могла сделать ни одного берпи, когда только начала заниматься».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lisa Thurman (@learning2loveburpees) on Oct 16, 2018 at 6:07pm PDT

«Почти два года и десять килограмм назад. Скажу честно, я счастлива, потому что перестала давить на себя, пытаясь достичь совершенства (его не существует). Я просто живу и наслаждаюсь жизнью».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kaleigh (Wiz) (@workout_wiz) on Nov 15, 2018 at 8:28am PST

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PopSugar.Fitness собрал одиннадцать вдохновляющих примеров того, как менялись девушки, когда начинали придерживаться правильного питания и тренироваться.
 
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