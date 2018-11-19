Десять вдохновляющих перемен в фигуре девушек, которые стали правильно питаться и тренироваться

PopSugar.Fitness собрал примеры того, как менялись девушки, когда начинали придерживаться правильного питания и тренироваться около получаса трижды в неделю.

«В одну неделю я тренировалась каждый день, в другую — едва делала одну тренировку. Но главное то, что я не останавливаюсь. И вы можете тоже».

«Мой прогресс за двадцать недель тренировок».

«Попробовать что-то новое, бросить себе вызов бывает страшно. Но я обещаю, что с правильной установкой, с людьми, которые поддержат на каждом шагу, и оптимистичным отношением вы добьетесь всего».

«Прогресс за месяц».

«Чувствую себя чудо-женщиной. Не из-за костюма или мускулов, но из-за уверенности и любви к себе. Два чувства, которые меня определяют».

«Это шестнадцатая неделя упражнений. Ушло 8 кг».

«Если я набирала лишний вес 27 лет, мне потребуется время, чтобы с ним расстаться. Я наслаждаюсь этим путешествием».

«Делюсь этими фото в надежде, что они вдохновят кого-то взять свою жизнь в свои руки».

«Не могла сделать ни одного берпи, когда только начала заниматься».

«Почти два года и десять килограмм назад. Скажу честно, я счастлива, потому что перестала давить на себя, пытаясь достичь совершенства (его не существует). Я просто живу и наслаждаюсь жизнью».