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"Потянулся за мобильником и отвлекся". Водителя микроавтобуса будут судить за ДТП с детьми из Украины
Брестские следователи завершили расследование уголовного дела о
Авария произошла 13 мая. Четыре микроавтобуса везли 25 украинских детей из туристической поездки в Польшу. Поездку организовали для школьников из Сумской области Украины.
Границу колонна пересекла в пункте пропуска «Песчатка» на польско-белорусской границе, а затем автомобили продолжили движение по трассе Р98 Граница Польши — Каменец — Шерешево — Свислочь. Во время движения водитель буса Renault Master, который перевозил семерых пассажиров, потянулся за мобильником, отвлекся от управления и врезался в попутный автопогрузчик.
В результате ДТП ребенок, который ехал на переднем пассажирском сиденье, погиб на месте, еще шестеро с травмами были госпитализированы. Когда состояние пострадавших стабилизировалось, их перевезли в Украину.
Согласно заключению эксперта, водитель автомобиля Renault Master располагал технической возможностью остановиться до сттолкновения с погрузчиком с учетом момента его видимости. В ходе исследования тормозной системы и рулевого управления автомобиля каких-либо неисправностей до момента совершения ДТП не выявлено.
Действия водителя следствием квалифицированы как нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Он заключен под стражу. Ранее мужчина не судим.
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"Потянулся за мобильником и отвлекся". Водителя микроавтобуса будут судить за ДТП с детьми из Украины
В результате ДТП один ребенок скончался на месте происшествия, еще шестеро с травмами различных степеней тяжести были госпитализированы.
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