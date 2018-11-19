"Потянулся за мобильником и отвлекся". Водителя микроавтобуса будут судить за ДТП с детьми из Украины

Брестские следователи завершили расследование уголовного дела о ДТП с участием д етей из Украины , в котором один ребенок погиб и шестеро получили травмы. Об этом сообщил СК.



Фото: gaibrest.by

Авария произошла 13 мая. Четыре микроавтобуса везли 25 украинских детей из туристической поездки в Польшу. Поездку организовали для школьников из Сумской области Украины.

Границу колонна пересекла в пункте пропуска «Песчатка» на польско-белорусской границе, а затем автомобили продолжили движение по трассе Р98 Граница Польши — Каменец — Шерешево — Свислочь. Во время движения водитель буса Renault Master, который перевозил семерых пассажиров, потянулся за мобильником, отвлекся от управления и врезался в попутный автопогрузчик.

В результате ДТП ребенок, который ехал на переднем пассажирском сиденье, погиб на месте, еще шестеро с травмами были госпитализированы. Когда состояние пострадавших стабилизировалось, их перевезли в Украину.

Согласно заключению эксперта, водитель автомобиля Renault Master располагал технической возможностью остановиться до сттолкновения с погрузчиком с учетом момента его видимости. В ходе исследования тормозной системы и рулевого управления автомобиля каких-либо неисправностей до момента совершения ДТП не выявлено.

Действия водителя следствием квалифицированы как нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Он заключен под стражу. Ранее мужчина не судим.