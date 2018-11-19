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На Городокщине после работы — дела на подворьях

20.11.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Со словами большой благодарности и глубокого уважения за простой и вместе с тем великий труд хлебороба, умение работать на земле и преданность ей, никогда не приедающийся хлеб к виновникам торжества обратилась председатель районного Совета депутатов Светлана Зуева.

  После поздравлений и добрых пожеланий в адрес тружеников села она провела церемонию награждения победителей и призеров районного конкурса по благоустройству, объявленного райисполкомом и райсоветом депутатов.

В номинации «Лучший сельсовет» победителем конкурса признан Бычихинский сельсовет. Председатель — Антонина Колца. В состав Бычихинского сельсовета  входит 41 населенный пункт, на территории которых проживают 1447 человек. Руководство и местные жители уделяют большое внимание внешнему облику деревень. В 2018 г. реализован ряд мероприятий по благоустройству населенных пунктов, итогом которых и стала победа в районном конкурсе.

  В  номинации «Лучший сельский населенный пункт» победителем признан  агрогородок Веремеевка Первомайского сельсовета. Председатель — Елена Усенко. Аг. Веремеевка обустроен в 2006 г. в рамках Программы возрождения села. Сегодня на его территории расположено 325 дворов,  где постоянно проживает более 800 человек. Благодаря совместным усилиям сельсовета, организаций-шефов и активных жителей агрогородок всегда находится в ухоженном состоянии, привлекает городокчан к строительству новых домовладений.

  По решению комиссии смотра-конкурса специального приза за благоустройство сельских населенных пунктов  удостоен Межанский сельский Совет. Председатель — Ирина Косачёва. За непродолжительный период работы под ее руководством населенные пункты сельсовета обретают новый вид, в центральных усадьбах появляются малые архитектурные формы, а местные жители поддерживают инициативу молодого руководителя. Примером этому может служить то, что спецприза за креативный подход к благоустройству придомовой территории удостоены жители аг. Межа Надежда Чигринова и Виктор Шибеко, чей дом выделяет гармония декоративных элементов и красок.

  О победителях в личных номинациях мы писали в № 86 нашей газеты 9 ноября, но еще раз хочется сказать о старожилах д. Кончане Росляковых — Нине Ивановне и Иване Егоровиче, чей дом занял 2-е место в номинации «Дом образцового порядка» (на снимке их поздравляет С.Л. Зуева). Несмотря на преклонный возраст, хозяева содержат свою усадебку в порядке и красоте. Их труд — образец, как обустраивать настоящее фамильное гнездо.

На Городокщине после работы — дела на подворьях


На Городокщине после работы — дела на подворьях

Е. Усенко, А.Колца, И.Косачёва

 
 
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Со словами большой благодарности и глубокого уважения за простой и вместе с тем великий труд хлебороба, умение работать на земле и преданность ей, никогда не...
 
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