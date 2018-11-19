В Минске маршрутка врезалась в автобус - пострадали семь человек

Семь человек получили травмы различной степени тяжести при столкновении маршрутки и автобуса в Минске.

Как сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла днем 20 ноября. По предварительной информации, водитель маршрутного такси ехал по улице Матусевича со стороны улицы П. Глебки в направлении улицы Тимошенко и совершил столкновение с двигавшимся попутно в его полосе автобусом.

В результате ДТП различные травмы получили семь человек, их госпитализировали.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.