|
В Минске маршрутка врезалась в автобус - пострадали семь человек
Семь человек получили травмы различной степени тяжести при столкновении маршрутки и автобуса в Минске.
Как сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла днем 20 ноября. По предварительной информации, водитель маршрутного такси ехал по улице Матусевича со стороны улицы П. Глебки в направлении улицы Тимошенко и совершил столкновение с двигавшимся попутно в его полосе автобусом.
В результате ДТП различные травмы получили семь человек, их госпитализировали.
На месте аварии работают сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На месте аварии работают сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)