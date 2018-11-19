"Борзеют бюрократы! Нет на них меня". Щербо отреагировал на демонтаж зала гимнастики в Доме офицеров

Шестикратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастики Виталий Щербо прокомментировал новость о перепрофилировании исторического зала гимнастики в Доме офицеров, в котором растили призеров Олимпиад и первенств мира с 1936 года. Мнение Щербо высказал на странице чемпиона мира Дмитрия Касперовича в Facebook, где Касперович просит объединиться вокруг идеи о сохранении зала.



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— Я призываю все белорусское сообщество по спортивной гимнастике объединиться здесь и сейчас, в данный момент времени, и решить спорные вопросы, — написал Дмитрий Касперович, который до последнего времени тренировал около 150 детей в Доме офицеров. — Найти конструктивное решение, которое поможет сохранить и возродить олимпийские традиции белорусской школы спортивной гимнастики! Просим поддержать нас в такой ситуации, когда на глазах у всего белорусского гимнастического сообщества уничтожается знаменитый гимнастический зал и вместе с ним рушится история спорта, ломается преемственность поколений — от тех, кто прославлял и защищал честь мундира на международных аренах: Николай Милигуло, Нелли Ким, Иван Иванков, Дмитрий Касперович, Роман Ваткин, Виктор Дойлидов, Александр Баранов, Николай Федоренко, А.И. Носков. Просьба всех, кто неравнодушен и понимает, с чего начинается большой спорт, высказать свое мнение и не остаться безучастным по данном поводу.

У публикации Касперовича около ста репостов, в комментариях отметился Виталий Щербо. «Да борзеют бюрократы! А медали им подавай! Нет на них меня!!!» — написал он.

«Очень уютный специализированный зал для набора детей, подготовки резерва и развития гимнастики в центре Минска! Зал необходимо сохранить!» — уверен главный тренер мужской сборной по спортивной гимнастике Александр Баранов.

В комментария под публикацией Касперовича также отметились участницы Олимпийских игр 1996 года в Атланте Юлия Юркина и Юлия Собко, экс-наставник мужской сборной Беларуси и первый тренер двукратного абсолютного чемпиона мира, многократного чемпиона и призера первенств мира и Европы в личном и командном зачетах Ивана Иванкова Виктор Дойлидов.

Напомним, что 13 ноября в зале спортивной гимнастики Дома офицеров приступили к демонтажу гимнастического снаряжения. Помещение будет перепрофилировано в зал для игровых видов спорта. Как пояснили SPORT.TUT.BY представители спорткомитета Вооруженных сил, такое решение принято в связи с тем, что «помещение пустовало, и мы терпим в принципе серьезные убытки».

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Дмитрий Касперович, а также родители его воспитанников — единственные, кто борется за сохранение исторического зала гимнастики. Дмитрий ищет поддержки в Минспорта и Минобороны, что пока не принесло успехов. Кроме того, он обратился за помощью к президенту страны и главе Национального олимпийского комитета Александру Лукашенко. Год назад на встрече с руководителем Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ Лукашенко выразил надежду на скорое возвращение белорусских гимнастов в мировую элиту.

Зал спортивной гимнастики СК ВС Беларуси является одним из старейших в Беларуси и функционирует со дня основания спортивного комплекса Центрального дома офицеров. В послевоенные годы здесь работал заслуженный тренер СССР Роман Ваткин. Среди его воспитанников был серебряный призер Олимпийских игр 1960 года в Риме Николай Милигуло, также ставший впоследствии заслуженным тренером СССР. В свою очередь Милигуло подготовил Александра Малеева, серебряного призера Олимпиады 1972 года в Мюнхене.

Здесь же начал свою карьеру Иван Иванков. В 2001 году сборная Беларуси в составе Виталия Валинчука, Александра Кружилова, Дениса Савенкова, Дмитрия Касперовича и Ивана Иванкова выиграла золото чемпионата мира по спортивной гимнастике в командном многоборье.