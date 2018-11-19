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Белорус Короткевич выиграл соревнования по программированию TopCoder Open 2018

20.11.2018 13:39 — Разное | Tut.by  
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Белорус Геннадий Короткевич одержал победу на соревнованиях Topcoder Open Marathon, которые в этом году проходили в Техасе (США) с 13 по 16 ноября. Об этом говорится на сайте российского университета ИТМО.


Фото: tco18.topcoder.com

Topcoder Open (TCO) — ежегодный турнир по программированию, проводящийся для того, чтобы поощрить сообщество разработчиков. Нынешние соревнования стартовали 14 апреля и состояли из 14 онлайн-раундов. Главная задача участников — написать программу, находящую наиболее эффективный ответ за определенное время.


Фото: tco18.topcoder.com

12 программистов, победивших в онлайн-этапах, отправляются на очный финал. Финал в этом году состоялся в США (штат Техас) и проходил с 13 по 16 ноября. Лучшим в категории Marathon стал аспирант Санкт-Петербургского университета ИТМО Геннадий Короткевич.

Напомним: Геннадий окончил школу в Гомеле, а в 2012 году стал студентом Университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) в Санкт-Петербурге. Раньше он уже был известен как победитель множества соревнований по спортивному программированию: он может похвастаться первыми местами на VK Cup, Russian Code Cup, Яндекс.Алгоритм, Facebook Hacker Cup и многих других конкурсах.

 
Теги: Гомель
 
 
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Ранее молодой человек неоднократно побеждал и в других мировых турнирах по программированию.
 
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