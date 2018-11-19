"Лукашенко не воспринимает Пашиняна, как ровню себе". Что будет дальше?



Фото: пресс-служба правительства Армении

Беларусь готовится продать Азербайджану новую партию военной техники. Усложнятся ли отношения между Беларусью и Арменией еще больше? Ожидать ли раскола внутри ОДКБ?– в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» отметил руководитель Belarus Security BlogТем не менее, даже в этом формате «расколы, которые есть, углубляются», считает эксперт:В то же время ответные меры могут коснуться скорее не Беларуси, а России. Например, может быть поднят вопрос о российской военной базе в Армении, значительные расходы на содержание которой ложатся на армянский бюджет. И, таким образом, через Россию будет блокироваться сотрудничество Беларуси и Азербайджана.Могут быть и другие политические осложнения. Так как армянская диаспора очень влиятельна в Вашингтоне и в Париже, не исключаю, что какие-то шаги в отношение белорусских властей могут быть предприняты по этим направлениям. Но пока это все из области теории.Андрей Поротников обращает внимание, что сегодня для белорусских властей с точки зрения экономического и военно-технического сотрудничества Азербайджан более интересен, чем Армения:В то же время эксперт не ожидает дальнейшей дипломатической «перестрелки» между главами Армении и Беларуси.предупреждает руководитель Belarus Security Blog.