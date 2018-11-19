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NASA предупредила об особенностях предстоящей зимы

20.11.2018 13:17 — Разное | UDF  
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Иллюстрация: РИА Новости / Александр Кряжев
По данным космического агентства NASA, нашу планеты ожидает длинная и холодная зима, которая на несколько месяцев охватит пространство и принесет рекордно низкие температуры. От этого во многом зависит жизнь на планете и здоровье населения.

О том, что появилась тенденция к охлаждению, отметил Мартин Млинчак из исследовательского центра NASA «Лэнгли». По его словам, высоко над земной поверхностью, недалеко от края космоса, наша атмосфера теряет тепловую энергию. Если такие тенденции продолжатся, скоро установится рекорд космического века.

Солнечный минимум может повлиять на эффекты космической погоды, нарушить связь и навигацию.

Недавно Млинчак и его коллеги представили «Термосферный климатический индекс» (TCI), который измеряет, сколько молекул оксида азота (NO) выбрасывается в космос.

Результаты получены с помощью прибора SABER на борту спутника TIMED NASA, который контролирует инфракрасные выбросы двуокиси углерода (CO2) и оксида азота (NO).

Измеряя инфракрасное свечение этих молекул, SABER может оценить тепловое состояние газа на самой вершине атмосферы - «термосфере».

Когда термосфера охлаждается, она сжимается, уменьшая радиус земной атмосферы.

Это означает, что может задержаться естественный спад космического мусора, что приводит к более загроможденной окружающей среде вокруг Земли.

Термосфера всегда остывает во время Солнечного минимума. Это один из самых важных способов воздействия солнечного цикла на нашу планету, объясняет Млинчак. Рекордный холод может прийти через несколько месяцев.

Самым известным примером продолжительного минимума солнечных пятен является минимальный Маунд, относящийся к периоду 1645-1715 гг, в течение которого солнечные пятна становились чрезвычайно редкими.

Маундер совпал со средней частью Маленького ледникового периода, когда Европа и Северная Америка испытали влияние более низких температур, а ученые связали эти события.

Однако преобладающая гипотеза о причине Маленького ледникового периода заключается в том, что это было результатом вулканического действия, а это означало, что снижение солнечной активности не было основной причиной.

 
 
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По данным NASA, нашу планеты ожидает длинная и холодная зима.
 
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