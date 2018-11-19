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Бывший возлюбленный Бузовой из невзрачного юноши превратился в красавца

20.11.2018 13:15 — Разное | UDF  
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Ольга Бузова. Фото: РИА Новости
По словам мамы Ольги Бузовой, она прекрасно помнит того высокого симпатичного брюнета, который несколько лет назад был возлюбленным ее дочери. Правда, парень был беден, жил в коммуналке. Но женщина до сих пор не знает, почему дочь его отвергла.

Мама Ольги Бузовой в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" рассказала, что очень переживает за дочку, что она не может устроить личную жизнь. По ее словам, она всегда выбирала мужчин, от которых можно что-то почерпнуть.

Бузова, несмотря на то, что подвинула в рейтинге "Форбс" (шестое место) самых богатых звезд саму Ксению Собчак, не собирается пока покупать собственную квартиру. Она живет в съемной, где большую часть пространства занимает ее гардеробная и прихожая для туфлей.

Как призналась звезда "Дома-2", она очень хочет влюбиться и найти мужчину, который бы не был трусом. Она также мечтает стать мамой, но если в 35 лет (через два года) не сможет родить сама, решится на удочерение. По словам артистки, она не смотрит в Сети блог бывшего мужа, футболиста Дмитрия Тарасова, который постоянно показывает снимки со своей новорожденной дочкой и любимой женой, моделью Анастасией Костенко.

Бывший возлюбленный Бузовой из невзрачного юноши превратился в красавца

В программе показали также бывшего возлюбленного Ольги Бузовой из ее юности. Сергей Тюконько принес большой букет роз певице: "Я ждал этой встречи 15 лет. Когда-то сам отвез Олю на проект "Дом-2". Идея встретиться с ней была неожиданной". Ольга Бузова с небольшим сожалением отметила, что слышала о нем от мамы: парень женился, у него трое детей и о возобновлении отношений с ней он не думал никогда.

 
 
Ссылка на источник 24
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По словам мамы Ольги Бузовой, она прекрасно помнит того высокого симпатичного брюнета.
 
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