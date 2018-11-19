Бывший возлюбленный Бузовой из невзрачного юноши превратился в красавца



Ольга Бузова. Фото: РИА Новости





Мамав программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" рассказала, что очень переживает за дочку, что она не может устроить личную жизнь. По ее словам, она всегда выбирала мужчин, от которых можно что-то почерпнуть.Бузова, несмотря на то, что подвинула в рейтинге "Форбс" (шестое место) самых богатых звезд саму, не собирается пока покупать собственную квартиру. Она живет в съемной, где большую часть пространства занимает ее гардеробная и прихожая для туфлей.Как призналась звезда "Дома-2", она очень хочет влюбиться и найти мужчину, который бы не был трусом. Она также мечтает стать мамой, но если в 35 лет (через два года) не сможет родить сама, решится на удочерение. По словам артистки, она не смотрит в Сети блог бывшего мужа, футболиста, который постоянно показывает снимки со своей новорожденной дочкой и любимой женой, модельюВ программе показали также бывшего возлюбленного Ольги Бузовой из ее юности.принес большой букет роз певице: "Я ждал этой встречи 15 лет. Когда-то сам отвез Олю на проект "Дом-2". Идея встретиться с ней была неожиданной". Ольга Бузова с небольшим сожалением отметила, что слышала о нем от мамы: парень женился, у него трое детей и о возобновлении отношений с ней он не думал никогда.