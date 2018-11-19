Чалый объяснил, чем власть будет заниматься полтора года до выборов



Сергей Чалый. Фото: БелГазета

отметил в своей передаче, что вместе со сменой правительства в Беларуси произошло также изменение всей экономической повестки дня.Он считает, что еще два года назад во власти был некий консенсус по необходимости реформ или хотя бы роли государства в экономике. Но после отставки премьер-министраситуация резко изменилась.замечает экономист.По мнению Чалого, нынешнее правительство на ближайшие два года является антикризисным, без мандата на реформы:В такой ситуации положение белорусской экономики состояние экономики будет только ухудшаться.отмечает эксперт.Все это грозит экономике Беларуси новыми проблемами и риском экономического спада, так как рост ВВП, который наблюдается в последнее время, вызван скорее внешними факторами.подчеркнул Чалый.