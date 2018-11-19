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Чалый объяснил, чем власть будет заниматься полтора года до выборов
Сергей Чалый. Фото: БелГазета
Сергей Чалый отметил в своей передаче
Он считает, что еще два года назад во власти был некий консенсус по необходимости реформ или хотя бы роли государства в экономике. Но после отставки премьер-министра Андрея Кобякова ситуация резко изменилась.
– Суть нового консенсуса в период, когда будет начинаться полуторагодичный период предвыборной «вакханалии», заключается в том, что не надо ничего нового изобретать, а проблемы как-нибудь сами решатся, – замечает экономист.
По мнению Чалого, нынешнее правительство на ближайшие два года является антикризисным, без мандата на реформы:
– Предыдущий состав правительства ведь занимался «волокитой» – то есть, настаивал на том, что что-то надо делать с тяжелобольным госсектором. А оказалось, что этого делать не надо. А что надо делать во время этой полуторагодичной «вакханалии»? Видимо, обеспечивать ту самую тысячу рублей средней зарплаты, которую давно всем обещали, но никак не выполнят.
В такой ситуации положение белорусской экономики состояние экономики будет только ухудшаться.
– И полтора-два года мы будем сидеть и ждать, что все само рассосется. Или понимая, что ситуация с госпредприятиями будет ухудшаться, постараемся сделать так, чтобы как можно дольше этот процесс угасания растянуть, – отмечает эксперт.
Все это грозит экономике Беларуси новыми проблемами и риском экономического спада, так как рост ВВП, который наблюдается в последнее время, вызван скорее внешними факторами.
– Без решения вопроса с государственным сектором у нас не будет нормальных среднесрочных и долгосрочных перспектив на развитие экономики, – подчеркнул Чалый.
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Экономист считает, что в ближайшем будущем власть не будет проводить реформы.
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