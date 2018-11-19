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В Госдуме рассказали, кто стоит за "налогом на колбасу"

20.11.2018 12:47 — Разное | UDF  
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Луис Мелендес. Натюрморт с колбасой и ветчиной. 1772
Предложение ввести налог на продукты переработки красного мяса, к которым относятся колбасы и сосиски, — вредительство.

Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов. Поддерживающие такое предложение обслуживают интересы конкурентов России на Западе, уверен парламентарий.

«Такая чушь, просто удивительно, до чего дошло наше правительство, министры. Это вредительство», — заявил Емельянов.

Такое предложение сильно ударит по гражданам России, полагает депутат.

«В России колбаса важнее хлеба», — рассуждает парламентарий.

Он уверен, что граждане не прекратят покупать колбасу и сосиски, но цены вырастут, что скажется на инфляции — она также вырастет, что станет аргументом для главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной для повышения ключевой ставки.

При этом Емельянову понятно стремление правительства найти средства где только возможно.

«Правительство стремится собрать где угодно деньги для того, чтобы пополнять бюджет, потому что при определенных условиях он может быть дефицитным. При этом правительство не хочет отказаться хотя бы сократить перечисление денег в Фонд национального благосостояния (ФНБ) и не хочет прекратить отправлять их на Запад. Этот налог, акциз сильно ударит по нашим производителям», — говорит депутат.

Также он уверен, что такое предложение играет на руку желающим развалить экономику России.

«Есть определенные слои за рубежом и их представители внутри нашей страны, которые обеспокоены ростом нашего сельского хозяйства и сельхозпереработки. Потому что мы уже полностью закрываем потребности своей страны в колбасах и продуктах из мяса и начинаем их активно поставлять за рубеж. Такой рост не устраивает наших конкурентов, и их сторонники, представители, те, кто обслуживает их интересы внутри страны, такие идеи выдвигают», — рассуждает Емельянов.

Минздрав поддержал инициативу ввести налог на колбасу, сосиски, бекон в размере более 160 рублей на килограмм, что приведет к удорожанию этой продукции для граждан почти на 30%, пишут «Известия».

 
 
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Предложение ввести налог на продукты переработки красного мяса — вредительство.
 
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