

Луис Мелендес. Натюрморт с колбасой и ветчиной. 1772

Об этом корреспонденту19 ноября заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме. Поддерживающие такое предложение обслуживают интересы конкурентов России на Западе, уверен парламентарий.— заявил Емельянов.Такое предложение сильно ударит по гражданам России, полагает депутат.рассуждает парламентарий.Он уверен, что граждане не прекратят покупать колбасу и сосиски, но цены вырастут, что скажется на инфляции — она также вырастет, что станет аргументом для главы ЦБдля повышения ключевой ставки.При этом Емельянову понятно стремление правительства найти средства где только возможно.говорит депутат.Также он уверен, что такое предложение играет на руку желающим развалить экономику России.— рассуждает Емельянов.Минздрав поддержал инициативу ввести налог на колбасу, сосиски, бекон в размере более 160 рублей на килограмм, что приведет к удорожанию этой продукции для граждан почти на 30%, пишут «Известия».