Состояние Кокорина в СИЗО ухудшилось



Александр Кокорин

"Кокорин также регулярно ходит в зал, однако я не знаю, занимается ли он в камере. Он переживает. Видно, что он держится менее уверенно, чем Мамаев. К тому же, он не очень хорошо себя чувствует – в камере у него были медикаменты, и он говорил в нос. Видимо, он приболел. Возможно, и настроения из-за этого не было".

Футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин почувствовал ухудшение своего самочувствия, находясь под стражей в СИЗО "Бутырка". Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил, что спортсмен приболел, а в его камере находятся медикаменты.приводит словаНапомним, что срок их заключения продлится до 8 декабря, однако позже сообщалось о возможном продлении срока их заключения еще на два месяца.