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Состояние Кокорина в СИЗО ухудшилось
Александр Кокорин
"Я был у всех фигурантов данного дела и претензий по условиям содержания у ребят по-прежнему нет. Им сократили время посещения спортивного зала, но Александр с Павлом понимают эту ситуацию, — приводит слова Ивана Мельникова
"Кокорин также регулярно ходит в зал, однако я не знаю, занимается ли он в камере. Он переживает. Видно, что он держится менее уверенно, чем Мамаев. К тому же, он не очень хорошо себя чувствует – в камере у него были медикаменты, и он говорил в нос. Видимо, он приболел. Возможно, и настроения из-за этого не было".
Напомним, что срок их заключения продлится до 8 декабря, однако позже сообщалось о возможном продлении срока их заключения еще на два месяца.
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Футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин почувствовал ухудшение своего самочувствия.
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