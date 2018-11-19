Трезвенники — люди с низким уровнем IQ. Мнение учёных



Снимок носит иллюстративный характер

Умные женщины пьют больше, но с мужчинами им не сравниться

Дети растут умными, пока не начнут рано выпивать

Чем выше образование, тем больше пьют с возрастом

Мужчины полны противоречий

Наконец, умеренные пьющие имеют самый высокий уровень интеллекта

Ученые попытались изучить вопрос: действительно ли умнее пьющие люди? Вот какие факты они обнаружили.Исследование, проведенное в Великобритании, показало: женщины с высшим образованием пьют больше на 86 %, чем менее образованные женщины той же возрастной группы. Мужчины в целом пьют на 11,1 % больше, чем женщины, независимо от их уровня интеллекта.Изучение подростков проходило в США, Великобритании, Финляндии и выявило неутешительную закономерность: чем смышленнее дети в 12 лет, тем больше вероятность, что они попробуют спиртное в 16. Остается только надеяться, что им хватит сообразительности не втянуться в процесс.Национальный опрос населения США показал: страдающих алкоголизмом среди выпускников колледжа на 33,2 % больше, чем среди тех, кто не окончил среднюю школу. Со временем, становясь взрослее, более образованные выходят вперед по употреблению "огненной воды". Вот уж действительно, "горе от ума".Не очень образованные мужчины пьют больше. Но только потому, что они, вероятно, «выпивают». И все же те, кто вообще не употребляет спиртное, имеют самые низкие умственные способности. А как же тогда "раннее употребление" и другие "факторы риска"?Согласно результатам того же исследования, около 50 000 швейцарских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, умеренно потребляющих алкоголь, являются самыми умными. У них был выявлен наибольший IQ.Почему так много противоречивых исследований по выявлению взаимосвязи между алкоголем и интеллектом? Одна из проблем может заключаться в том, что большинство исследований основывается на собственных словах участников об употреблении алкоголя, что вряд ли можно считать достоверными данными.Решение все еще не вынесено, зависит ли ваш ум от коктейлей у вас в руках. Зато есть множество неопровержимых доказательств того, что пьянство несет обширные негативные последствия для здоровья.Таким образом, возможно, один справедливый вывод все же сделан: умение пить не обязательно делает вас умнее. До дна!