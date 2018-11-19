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Трезвенники — люди с низким уровнем IQ. Мнение учёных

20.11.2018 12:36 — Разное | UDF  
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Снимок носит иллюстративный характер
Стереотип пьяного гения упрямо остается в умах людей. Вспомните об Эрнесте Хемингуэе, который утверждал, что "напишу пьяным, отредактирую трезвым". Или вы сами разве не вспоминали поговорку «Без бутылки не разобраться»? Особенно когда дело излагает не очень грамотный человек.

Ученые попытались изучить вопрос: действительно ли умнее пьющие люди? Вот какие факты они обнаружили.


Умные женщины пьют больше, но с мужчинами им не сравниться

Исследование, проведенное в Великобритании, показало: женщины с высшим образованием пьют больше на 86 %, чем менее образованные женщины той же возрастной группы. Мужчины в целом пьют на 11,1 % больше, чем женщины, независимо от их уровня интеллекта.


Дети растут умными, пока не начнут рано выпивать

Изучение подростков проходило в США, Великобритании, Финляндии и выявило неутешительную закономерность: чем смышленнее дети в 12 лет, тем больше вероятность, что они попробуют спиртное в 16. Остается только надеяться, что им хватит сообразительности не втянуться в процесс.


Чем выше образование, тем больше пьют с возрастом

Национальный опрос населения США показал: страдающих алкоголизмом среди выпускников колледжа на 33,2 % больше, чем среди тех, кто не окончил среднюю школу. Со временем, становясь взрослее, более образованные выходят вперед по употреблению "огненной воды". Вот уж действительно, "горе от ума".


Мужчины полны противоречий

Не очень образованные мужчины пьют больше. Но только потому, что они, вероятно, «выпивают». И все же те, кто вообще не употребляет спиртное, имеют самые низкие умственные способности. А как же тогда "раннее употребление" и другие "факторы риска"?


Наконец, умеренные пьющие имеют самый высокий уровень интеллекта

Согласно результатам того же исследования, около 50 000 швейцарских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, умеренно потребляющих алкоголь, являются самыми умными. У них был выявлен наибольший IQ.

Почему так много противоречивых исследований по выявлению взаимосвязи между алкоголем и интеллектом? Одна из проблем может заключаться в том, что большинство исследований основывается на собственных словах участников об употреблении алкоголя, что вряд ли можно считать достоверными данными.

Решение все еще не вынесено, зависит ли ваш ум от коктейлей у вас в руках. Зато есть множество неопровержимых доказательств того, что пьянство несет обширные негативные последствия для здоровья.

Таким образом, возможно, один справедливый вывод все же сделан: умение пить не обязательно делает вас умнее. До дна!

 
 
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Стереотип пьяного гения упрямо остается в умах людей.
 
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