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Грандиозное шоу Бузовой обернулось провалом

20.11.2018 12:31 — Разное | UDF  
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Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
На днях Ольга Бузова устроила грандиозный сольный концерт в столице. Однако вскрывшиеся данные и заявления звезды "Дома-2" Рустама Солнцева навели пользователей Сети на мысль, что шоу провалилось.

18 ноября в "Крокус Сити Холле" состоялся первый сольный концерт Ольги Бузовой, к которому, по ее словам, она готовилась два с половиной месяца. Посмотреть шоу собралось семь тысяч человек, включая коллег поющей ведущей Ксению Бородину и Ольгу Орлову, бывшую участницу телепроекта "Дом-2" Алену Водонаеву и жен некоторых футболистов.

Не остался в стороне и Рустам Солнцев. Он не ходил на концерт, но мнение составил. "Ольга, теперь я тоже твой фанат. Особенно мне понравился твой спуск на веревочке в трусах и шторе", – сообщил Солнцев, обращаясь к Бузовой.

При этом Рустам поставил под сомнение искреннее отношение к Ольге некоторых гостей. "Вот что мне не понравилось – это твои подруги, которых ты пригласила. Ты уверена, что они любят тебя так же искренне, как я? Я вот не очень. Вторая ведущая нашего проекта тоже там была, а ведь о вашем конфликте тоже все знают, и никуда он не делся", – цитирует Солнцева StarHit.


Напомнил он и о войне Бузовой с Водонаевой, когда те были участницами "Дома-2". "Оль, у тебя есть одна ошибка: ты не умеешь выбирать людей для жизни", – заключил Солнцев.

Ранее портал Super раскрыл нелицеприятные подробности концерта Бузовой. Приглашенные на шоу важные персоны – Алла Пугачева, Максим Галкин, Филипп Киркоров и Андрей Малахов – сослались на срочные съемки и гастрольные туры и не пришли на выступление Ольги.

В соцсетях многие пожаловались на то, что Бузова пела под фонограмму. А еще фанаты раскритиковали ее за однотипные наряды. "Кроме купальных костюмов одеть на концерт нечего? Что же ты вечно раздетая-то", "Что ты ноги раздвигаешь прямо перед мужиками в первом ряду?", "Опять везде в трусах", "Не шоу а провал (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались зрители.

 
 
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На днях Ольга Бузова устроила грандиозный сольный концерт в столице.
 
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