Грандиозное шоу Бузовой обернулось провалом



Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com

18 ноября в "Крокус Сити Холле" состоялся первый сольный концерт, к которому, по ее словам, она готовилась два с половиной месяца. Посмотреть шоу собралось семь тысяч человек, включая коллег поющей ведущей, бывшую участницу телепроекта "Дом-2"и жен некоторых футболистов.Не остался в стороне и. Он не ходил на концерт, но мнение составил.– сообщил Солнцев, обращаясь к Бузовой.При этом Рустам поставил под сомнение искреннее отношение к Ольге некоторых гостей.– цитирует Солнцева StarHit.Напомнил он и о войне Бузовой с Водонаевой, когда те были участницами "Дома-2"заключил Солнцев.Ранее портал Super раскрыл нелицеприятные подробности концерта Бузовой. Приглашенные на шоу важные персоны –– сослались на срочные съемки и гастрольные туры и не пришли на выступление Ольги.В соцсетях многие пожаловались на то, что Бузова пела под фонограмму. А еще фанаты раскритиковали ее за однотипные наряды.высказались зрители.