ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пашинян осудил планы поставки белорусских вооружений в Азербайджан как нарушающие устав ОДКБ

20.11.2018 12:47 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Армения осуждает подписание Минском и Баку меморандума, предполагающего поставки вооружений из Беларуси в Азербайджан, как нарушение устава ОДКБ, заявил во вторник в Ереване исполняющий обязанности главы армянского правительства Никол Пашинян.

"Позиция Армении по военной сделке Минска и Баку очень четкая, страна осуждает такие сделки, такие сделки направлены против национальных интересов Армении, также нарушают устав ОДКБ", - сказал он.

"Хочу заверить, что Армения выполняет все обязательства перед союзниками по организации, однако не могу сказать этого о наших партнерах", - добавил Н.Пашинян.

Меморандум о взаимопонимании между государственным военно-промышленным комитетом Беларуси и министерством обороны Азербайджана о развитии взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в области поставок вооружения и техники противовоздушной обороны был подписан накануне по итогам переговоров в Минске между азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым и белорусским лидером Александром Лукашенко.

"В самое короткое время он будет трансформирован в контракт для приобретения очередной партии военной техники из Беларуси", - сказал И.Алиев.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 13
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Армения осуждает подписание Минском и Баку меморандума, предполагающего поставки вооружений из Беларуси в Азербайджан, как нарушение устава ОДКБ, заявил во...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новый год без снега и сугробы в феврале. Какой будет погода этой зимой?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика