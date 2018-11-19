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Беларусь начала первые отгрузки мяса птицы в Китай

20.11.2018 12:33 — Разное | Интерфакс  
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Беларусь начала первые поставки мяса птицы в Китай, сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов.

"Начаты первые отгрузки мяса птицы в Китай, на сегодня поставлено уже 207 тонн. Товар только пришел в Китай, в эти дни проходит его растаможка", - сказал А.Богданов на экспортном форуме "Беларусь мясная" во вторник в Минске.

Он напомнил, что для поставок мяса птицы в Китай сертифицированы пять птицефабрик.

"До конца года планируем расширить ассортимент поставляемой продукции, дополнительно сертифицировав для китайского рынка субпродукты, лапки и некоторые другие части птицы, которые не вошли в первоначальный список", - сообщил А.Богданов.  "Это позволит значительно усилить наши позиции на китайском рынке", - добавил он.

Представитель Минсельхозпрода напомнил, что ранее Беларусь также начала поставки говядины в Китай, сертификацию прошли два предприятия. 

В целом по итогам января-сентября 2018 года поставки мяса и мясопродуктов из Беларуси в Китай составили 320 тонн на сумму более $1 млн. "Темпы постепенно набирают обороты. Так, если в мае текущего года это было всего 35 тонн, то в июне уже 40 тонн, в августе – 72,5 тонны. А в сентябре мы вышли на месячные поставки в 175 тонн", - заметил он.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь начала первые поставки мяса птицы в Китай, сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности министерства сельского хозяйства и...
 
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