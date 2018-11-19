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Сегодня ночью в Беларуси ожидается 12-градусный мороз

20.11.2018 14:00 — Разное | Ежедневник  
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Сегодня ночью в Беларуси ожидается 12-градусный мороз

фото: amonitore.ru

Дыхание зимы будет ощущаться всю неделю. Днем температура будет колебаться вокруг нуля, а вот ночи станут ощутимо холоднее.

Как сообщили «Минск Новости» со ссылкой на Белгидромет, на этой неделе на территории страны установится предзимняя погода. Ветер будет слабым, осадков ожидается не много, за исключением Витебской области, где возможен мокрый снег.

В ночь со вторника на среду температура воздуха опустится до 10-12 градусов мороза. Днем будет от минус 3 до плюс 3. На дорогах гололедица.

 22 ноября, в четверг, днем будет от минус 3 до плюс 2 градусов, а ночь ожидается такая же холодная, как и в среду.

В пятницу днем погода существенно не изменится. Днем в разных регионах от минус трех до плюс трех, ночью минус 2-9 градусов, местами при прояснениях до минус 13.

 
Теги: Минск
 
 
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Дыхание зимы будет ощущаться всю неделю. Днем температура будет колебаться вокруг нуля, а вот ночи станут ощутимо холоднее.
 
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