Налог для тунеядцев: в России безработным придется раскошелиться

В Госдуме России предложили заставить неработающих граждан самостоятельно платить за себя все страховые взносы в социальные фонды, в том числе и Пенсионный фонд. К нарушителям могут применяться штрафные санкции. Власти заверяют, что инициатива направлена в первую очередь на теневой сектор, а именно на самозанятых. Но пока это выглядит скорее как попытка государства отказаться от своих социальных обязательств.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Не прошло и дня после новостей о повышении почти в два раза пособия по безработице, как в «Единой России» уже захотели вернуть деньги обратно. Депутат Сергей Вострецов предложил заставить трудоспособных неработающих граждан самостоятельно платить за себя все страховые взносы в социальные фонды. Речь идет о взносах в Пенсионный фонд, а также фонды обязательного медицинского и социального страхования. Если человек не будет этого делать, то к нему могут быть применены штрафные санкции, как при уклонении от уплаты налогов.

«Такое предложение содержится в законопроекте «О внесении изменений в статью 23, статью 419 и статью 425 Налогового кодекса Российской Федерации, в части расширения перечня плательщиков страховых взносов и расчета тарифа страховых взносов для отдельных категорий плательщиков», — сообщает «Российская газета».

Ежегодно эта инициатива может принести в бюджеты фондов более 734 миллиардов российских рублей (почти 23,5 миллиарда белорусских рублей), считает депутат.

По информации издания, такая обязанность не будет распространяться на получателей пособия по безработице, социальной пенсии и пенсии по старости, а также на лиц, находящихся на иждивении.

Впрочем, некоторые депутаты считают, что эта инициатива есть не что иное, как очередная попытка государства отказаться от своих социальных обязательств.

«Вопрос можно было бы рассмотреть, но при соблюдении двух условий. Во-первых, государство должно сделать все для того, чтобы неработающие граждане стали работающими. Пока мы не видим серьезной работы по созданию рабочих мест. Например, соответствующие цели в рамках предыдущих майских указов не достигнуты. Второе условие: прежде чем искать деньги у беднейших слоев населения (а большинство неработающих все же очень бедные люди), нужно их поискать у богатейших. Как минимум необходимо ввести прогрессивную ставку НДФЛ, убрать регрессивную ставку взносов в ПФР. Тогда люди увидят справедливость в действиях государства», — сказал «Газете.Ru» член комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов.

По словам Вострецова, сегодня около 18 миллионов россиян трудоспособного возраста не имеют официальной работы, и многие из них являются самозанятыми, то есть работают на себя.

По информации Минтруда, проблема теневого сектора стоит достаточно остро. «По оценке, за 15 млн человек, находящихся в трудоспособном возрасте, не уплачиваются страховые взносы в Пенсионный фонд России», — рассказали ранее «Газете.Ru» в ведомстве.

Напомним, что на прошлой неделе в отношении таких граждан был одобрен Госдумой соответствующий закон о налоге на профессиональный доход. Зарегистрированные в установленном порядке самозанятые налогоплательщики будут платить 4% при работе с физлицами и 6% — с организациями. Деньги пойдут в бюджеты регионов и 1,5% в фонд Обязательного медицинского страхования, но в Пенсионный фонд ничего перечисляться не будет. Правда, пока этот эксперимент, который продлится 10 лет, распространится всего на четыре региона, включая Москву.