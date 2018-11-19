В Минске на парковке сгорел Ford. Огонь повредил стоящий рядом Lexus

Днем в Минске на стоянке по улице Лобанка дотла сгорел автомобиль.



Фото: МГУ МЧС

Как сообщила официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко, инцидент произошел днем 20 ноября на стоянке по улице Лобанка, 79. Когда спасатели прибыли на место вызова, Ford Focus горел открытым пламенем. Работники МЧС ликвидировали возгорание.



Фото: МГУ МЧС

Пострадавших нет. В результате пожара Ford 2003 года выпуска сгорел полностью. Огонь также повредил припаркованный рядом Lexus 2006 года выпуска.

Причина пожара устанавливается.