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В Минске на парковке сгорел Ford. Огонь повредил стоящий рядом Lexus
Днем в Минске на стоянке по улице Лобанка дотла сгорел автомобиль.
Как сообщила официальный представитель Минского городского управления
Пострадавших нет. В результате пожара Ford 2003 года выпуска сгорел полностью. Огонь также повредил припаркованный рядом Lexus 2006 года выпуска.
Причина пожара устанавливается.
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Причина пожара устанавливается.
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