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В Испании потоки грязи и камней снесли с рельсов пассажирский поезд

20.11.2018 14:16 — Разное | СТВ  
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Новости Испании. В Испании потоки грязи и камней снесли с рельсов пассажирский поезд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло на участке железной дороги между городами Манреса и Терраса.

В Испании потоки грязи и камней снесли с рельсов пассажирский поезд

В Испании потоки грязи и камней снесли с рельсов пассажирский поезд

В результате катастрофы погиб один человек. Среди пострадавших оказались свыше 40 пассажиров. На месте происшествия работают медики и спасатели. Раненых доставляют в больницы.

Причиной оползня стали затяжные дожди, которые не прекращаются в регионе уже около двух недель.

В Испании потоки грязи и камней снесли с рельсов пассажирский поезд

В Испании потоки грязи и камней снесли с рельсов пассажирский поезд
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В Испании потоки грязи и камней снесли с рельсов пассажирский поезд

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Новости Испании. В Испании потоки грязи и камней снесли с рельсов пассажирский поезд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло на участке железной...
 
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