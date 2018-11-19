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В Испании потоки грязи и камней снесли с рельсов пассажирский поезд
Новости Испании. В Испании потоки грязи и камней снесли с рельсов пассажирский поезд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло на участке железной дороги между городами Манреса и Терраса.
В результате катастрофы погиб один человек. Среди пострадавших оказались свыше 40 пассажиров. На месте происшествия работают медики и спасатели. Раненых доставляют в больницы.
Причиной оползня стали затяжные дожди, которые не прекращаются в регионе уже около двух недель.
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В Испании потоки грязи и камней снесли с рельсов пассажирский поезд
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Новости Испании. В Испании потоки грязи и камней снесли с рельсов пассажирский поезд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло на участке железной...
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