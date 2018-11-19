|
Участница детского «Евровидения» из Казахстана подарила Александру Лукашенко оберег
Новости Беларуси. 20 ноября Президент Александр Лукашенко встретился с участниками Международного детского песенного конкурса «Евровидение-2018» во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На память о встрече останутся фотографии и подарки.
Юная певица из Казахстана, например, преподнесла Александру Лукашенко оберег. Кроме того, артисты подготовили для Президента аналог главного приза детского «Евровидения» – это микрофон из прозрачного стекла. Изготовили его в Беларуси.
Данэлия Тулешова, представитель Казахстана на Международном детском песенном конкурсе «Евровидение-2018»:
Он поблагодарил меня и попросил передать привет от него президенту нашему Нурсултану Абишевичу, и я обязательно передам, как только с ним встречусь.
Здесь очень-очень красиво. Я как будто побывала в замке принцессы какой-то. Сегодняшний день вселил в меня еще больше удачи, потому что мне пожелал удачи Президент. Я уверена, что я достойно представлю Казахстан.
Анна Филипчук, представитель России на Международном детском песенном конкурсе «Евровидение-2018»:
Новости по теме
Как участница из Австралии отреагировала на снег? Беларусь встречает конкурсантов детского Евровидения-2018
‡агрузка...
Участница детского «Евровидения» из Казахстана подарила Александру Лукашенко оберег
Лолита прервала концерт в Могилёве из-за плохого самочувствия. Комментарий врача
Первые лицензии на выращивание медицинской марихуаны выдали в Греции
В Австралии задержали троих подозреваемых в подготовке теракта
У берегов Канады крупнейший разлив нефти
Причины крушения аргентинской подлодки «Сан-Хуан» установят по фотографиям
Где живут конкурсанты детского «Евровидения» и как репетируют свои номера
Стая волков перебежала из Литвы в Беларусь: видеофакт
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 20 ноября Президент Александр Лукашенко встретился с участниками Международного детского песенного конкурса «Евровидение-2018» во Дворце...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)