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Участница детского «Евровидения» из Казахстана подарила Александру Лукашенко оберег

20.11.2018 14:15 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 20 ноября Президент Александр Лукашенко встретился с участниками Международного детского песенного конкурса «Евровидение-2018» во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На память о встрече останутся фотографии и подарки.

Участница детского «Евровидения» из Казахстана подарила Александру Лукашенко оберег

Юная певица из Казахстана, например, преподнесла Александру Лукашенко оберег. Кроме того, артисты подготовили для Президента аналог главного приза детского «Евровидения» – это микрофон из прозрачного стекла. Изготовили его в Беларуси.

Участница детского «Евровидения» из Казахстана подарила Александру Лукашенко оберег

Участница детского «Евровидения» из Казахстана подарила Александру Лукашенко оберег

Данэлия Тулешова, представитель Казахстана на Международном детском песенном конкурсе «Евровидение-2018»:
Это был оберег для дома. И я уверена, что он у него будет стоять дома и будет его оберегать.

Он поблагодарил меня и попросил передать привет от него президенту нашему Нурсултану Абишевичу, и я обязательно передам, как только с ним встречусь.

Здесь очень-очень красиво. Я как будто побывала в замке принцессы какой-то. Сегодняшний день вселил в меня еще больше удачи, потому что мне пожелал удачи Президент. Я уверена, что я достойно представлю Казахстан.

Участница детского «Евровидения» из Казахстана подарила Александру Лукашенко оберег

Анна Филипчук, представитель России на Международном детском песенном конкурсе «Евровидение-2018»:
Я узнала здесь много нового. Увидела красоту, как здесь красиво. Зеленая комната, где совещались сами президенты. Это очень интересно. И я рада, что здесь оказалась.

Участница детского «Евровидения» из Казахстана подарила Александру Лукашенко оберег

Участница детского «Евровидения» из Казахстана подарила Александру Лукашенко оберег

Участница детского «Евровидения» из Казахстана подарила Александру Лукашенко оберег

Участница детского «Евровидения» из Казахстана подарила Александру Лукашенко оберег
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 20 ноября Президент Александр Лукашенко встретился с участниками Международного детского песенного конкурса «Евровидение-2018» во Дворце...
 
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