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Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, избившего 3-летнего сына
Новости Беларуси. В Жлобинском районе отец избил трехлетнего сына.
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Согласно заключению эксперта, ребенку были причинены легкие телесные повреждения. Они повлекли за собой кратковременное расстройство здоровья.
Отец нигде не работал. Ранее мужчина привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство, правонарушения против безопасности движения и эксплуатации транспорта.
Мама мальчика сказала, что не хочет привлекать супруга к ответственности из-за того, что боится его и считает, что он может причинить вред ее здоровью.
Прокурор Жлобинского района Григорий Яхновец расценил такое поведение женщины как неспособность самостоятельно защищать права и законные интересы сына. Он встал на защиту прав ребенка.
В отношении отца мальчика возбуждено уголовное дело.
Уголовное дело направлено в Жлобинский районный отдел Следственного комитета Республики Беларусь.
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Новости Беларуси. В Жлобинском районе отец избил трехлетнего сына. По информации, опубликованной на сайте Генеральной прокуратуры, третьего ноября вечером...
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