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Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, избившего 3-летнего сына

20.11.2018 14:06 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Жлобинском районе отец избил трехлетнего сына.

По информации, опубликованной на сайте Генеральной прокуратуры, третьего ноября вечером 37-летний мужчина не менее семи раз ударил мальчика по различным частям тела.

Согласно заключению эксперта, ребенку были причинены легкие телесные повреждения. Они повлекли за собой кратковременное расстройство здоровья. 

Отец нигде не работал. Ранее мужчина привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство, правонарушения против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

Мама мальчика сказала, что не хочет привлекать супруга к ответственности из-за того, что боится его и считает, что он может причинить вред ее здоровью.

Прокурор Жлобинского района Григорий Яхновец расценил такое поведение женщины как неспособность самостоятельно защищать права и законные интересы сына. Он встал на защиту прав ребенка.

В отношении отца мальчика возбуждено уголовное дело.

Уголовное дело направлено в Жлобинский районный отдел Следственного комитета Республики Беларусь. 

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Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. В Жлобинском районе отец избил трехлетнего сына. По информации, опубликованной на сайте Генеральной прокуратуры, третьего ноября вечером...
 
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