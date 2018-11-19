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«Можно посадить у себя, а клубни выкапывать будет сосед»: зачем в Беларуси выращивают дикую картошку и разноцветную

20.11.2018 13:56 — Разное | СТВ  
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В среднем, каждый белорус съедает полкило картошки в день! А в ближайшем будущем этот овощ ещё больше укрепит свои позиции. На этот раз – благодаря не только поварам, но и учёным.

«Можно посадить у себя, а клубни выкапывать будет сосед»: зачем в Беларуси выращивают дикую картошку и разноцветную

Сегодня за рубежом набирает обороты новый тренд – цветной картофель с мякотью фиолетового или розового цвета. Наши селекционеры не отстают и в один голос заверяют: 2-3 года – и белорусы тоже продегустируют новинку.

«Можно посадить у себя, а клубни выкапывать будет сосед»: зачем в Беларуси выращивают дикую картошку и разноцветную

Виктор Козлов, заведующий лабораторией генетики картофеля РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству»:
У нас есть гибриды с мякотью, которая имеет фиолетовую или красную окраску. В ней больше оксидантов даже, чем в свёкле.

«Можно посадить у себя, а клубни выкапывать будет сосед»: зачем в Беларуси выращивают дикую картошку и разноцветную

И пока одни сорта только проходят испытания, другие уже ушли в широкий прокат. Среди них – сорт «Лель», который отлично подходит для приготовления картофеля-фри.

Сегодня топовое лакомство закупают в Германии и Польше, но скоро всё изменится. Большой цех по производству фри строится на базе Толочинского консервного завода.

Перед этим он прошел ещё одну проверку в лаборатории по питательной ценности. И так – с каждым образцом.

«Можно посадить у себя, а клубни выкапывать будет сосед»: зачем в Беларуси выращивают дикую картошку и разноцветную

Людмила Козлова, заведующий лабораторией биохимической оценки картофеля РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству»:
Мы определяем в этих образцах содержание сухих веществ – крахмала, сырого протеина, суммарного белка, индуцирующих сахаров, нитратов, суммарную антиоксидантную способность. Для того чтобы передать испытания. Мы передали не просто какой-то новый обезличенный сорт, а уже сразу рекомендовали его для направления использования.

В лаборатории научно-практического центра НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству выращивают более трёх тысяч образцов. А селекционеры корпят над новыми видами.

«Можно посадить у себя, а клубни выкапывать будет сосед»: зачем в Беларуси выращивают дикую картошку и разноцветную

Владимир Анципович, заведующий лабораторией микроклонального размножения картофеля РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству»:
На сегодняшний день новые сорта: «Першацвет», «Рубин», «Юлия», «Гармония». «Першацвет» – краснокожурный. «Юлия» – это жёлтокожурный. Это наши новые сорта. Обновляются один раз в четыре года.

В данной лаборатории находятся 62 сорта белорусской селекции. Ежегодно мы производим таких растений около 200 тысяч штук.

«Можно посадить у себя, а клубни выкапывать будет сосед»: зачем в Беларуси выращивают дикую картошку и разноцветную

Чтобы усилить ценные качества продукта, учёные выращивают дикие виды картофеля и скрещивают их с местными экземплярами. Потому, как первые, вырастают даже в самых экстремальных условиях. Задача генетиков – внедрить эти полезные свойства в культурные сорта местного картофеля.

«Можно посадить у себя, а клубни выкапывать будет сосед»: зачем в Беларуси выращивают дикую картошку и разноцветную

Виктор Козлов:

Дикие виды являются растениями короткого дня, поэтому их надо убирать именно в это время, с середины ноября, когда длина светового периода не более 10 часов.

Тогда только они начинают завязывать клубни. Они имеют очень длинные закрученные корни. Некоторые достигают в длину 6 метров. То есть можно посадить картошку у себя, а клубни выкапывать будет сосед.

«Можно посадить у себя, а клубни выкапывать будет сосед»: зачем в Беларуси выращивают дикую картошку и разноцветную

И какие бы модные идеи не приходили в голову отечественным рестораторам и торговцам, вытеснить эту культуру с прилавков супермаркетов невозможно. И неважно, какого цвета она будет!
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Теги: Гомель, Минск
 
 
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