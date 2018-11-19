|
«Можно посадить у себя, а клубни выкапывать будет сосед»: зачем в Беларуси выращивают дикую картошку и разноцветную
В среднем, каждый белорус съедает полкило картошки в день! А в ближайшем будущем этот овощ ещё больше укрепит свои позиции. На этот раз – благодаря не только поварам, но и учёным.
Виктор Козлов, заведующий лабораторией генетики картофеля РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству»:
И пока одни сорта только проходят испытания, другие уже ушли в широкий прокат. Среди них – сорт «Лель», который отлично подходит для приготовления картофеля-фри.
Перед этим он прошел ещё одну проверку в лаборатории по питательной ценности. И так – с каждым образцом.
Людмила Козлова, заведующий лабораторией биохимической оценки картофеля РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству»:
Владимир Анципович, заведующий лабораторией микроклонального размножения картофеля РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству»:
Чтобы усилить ценные качества продукта, учёные выращивают дикие виды картофеля и скрещивают их с местными экземплярами. Потому, как первые, вырастают даже в самых экстремальных условиях. Задача генетиков – внедрить эти полезные свойства в культурные сорта местного картофеля.
Виктор Козлов:
Тогда только они начинают завязывать клубни. Они имеют очень длинные закрученные корни. Некоторые достигают в длину 6 метров. То есть можно посадить картошку у себя, а клубни выкапывать будет сосед.
И какие бы модные идеи не приходили в голову отечественным рестораторам и торговцам, вытеснить эту культуру с прилавков супермаркетов невозможно. И неважно, какого цвета она будет!
Новости по теме
Правда ли, что белорусской клюквой лакомится королева Великобритании? О том, как собирают и где применяют ягоду – репортаж СТВ
‡агрузка...
Лолита прервала концерт в Могилёве из-за плохого самочувствия. Комментарий врача
Первые лицензии на выращивание медицинской марихуаны выдали в Греции
В Австралии задержали троих подозреваемых в подготовке теракта
У берегов Канады крупнейший разлив нефти
Причины крушения аргентинской подлодки «Сан-Хуан» установят по фотографиям
Где живут конкурсанты детского «Евровидения» и как репетируют свои номера
Стая волков перебежала из Литвы в Беларусь: видеофакт
«Поднимает мою самооценку, настроение». Театр тишины появился в Гомеле
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Можно посадить у себя, а клубни выкапывать будет сосед»: зачем в Беларуси выращивают дикую картошку и разноцветную
В среднем, каждый белорус съедает полкило картошки в день! А в ближайшем будущем этот овощ ещё больше укрепит свои позиции. На этот раз – благодаря не только...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)