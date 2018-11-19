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В Минске простились с тренером и футболистом Владимиром Журавлем
В Минске прошла панихидида по бывшему футболисту сборной Беларуси Владимиру Журавлю, который
На панихиду в концертный зал «Минск» пришли многие футболисты, с которыми он работал в качестве главного солигорского и карагандинского «Шахтера» минского и брестского «Динамо», «Гомеля», «Торпедо-БелАЗ».
Напомним, что Журавель шесть раз становился чемпионом Беларуси в качестве игрока и пять раз был серебряным призером, как главный тренер. В 2017 году он привел брестское «Динамо» к победе в Кубке Беларуси.
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В Минске прошла панихидида по бывшему футболисту сборной Беларуси Владимиру Журавлю, который умер в возрасте 47 лет после тяжелой болезни.
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