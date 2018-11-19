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Начался суд над "заценьским Мавроди": прокурор зачитывал обвинение более двух часов
В суде Центрального района Минска сегодня начался судебный процесс в отношении Михаила Третинникова. Он обвиняется в мошенничестве с недвижимостью и земельными участками в Минске и Минском районе. Общая сумма ущерба — около двух миллионов рублей. По делу проходит 25 потерпевших, — чтобы ознакомить суд с обвинительной частью, прокурору потребовалось более двух часов.
Человека на скамье подсудимых потерпевшие между собой называют «заценьский Мавроди».
По данным следствия, Михаил Третинников с 2006 года по 2018 под предлогом содействия в строительстве и переходе прав собственности на объекты недвижимости в Лапоровичах (ул.Новая, 2) и в Минске (улица Заценьская, 23) завладел денежными средствами граждан на общую сумму более 2 миллионов рублей.
От дачи показаний в суде Михаил Третинников отказался, пояснив, что намерен это сделать после того, как будут опрошены все потерпевшие. Он частично признал свою вину, заявив, что собирался со всеми расплатиться.
Напомним, действия обвиняемого квалифицированы следователями по ч. 4 ст. 209 (Мошенничество) и ч. 4 ст. 211 (Присвоение и растрата) Уголовного кодекса Республики Беларусь. С мая 2018 года он под стражей.
В целях возмещения ущерба наложен арест на земельные участки и объекты недвижимости, в том числе зарегистрированные на близких родственников обвиняемого на общую сумму более 770 тысяч рублей.
— Потерпевшие не довольны
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Михаил Третинников обвиняется в мошенничестве с недвижимостью и земельными участками в Минске и Минском районе.
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