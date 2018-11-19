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Начался суд над "заценьским Мавроди": прокурор зачитывал обвинение более двух часов

20.11.2018 14:28 — Разное | Tut.by  
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В суде Центрального района Минска сегодня начался судебный процесс в отношении Михаила Третинникова. Он обвиняется в мошенничестве с недвижимостью и земельными участками в Минске и Минском районе. Общая сумма ущерба — около двух миллионов рублей. По делу проходит 25 потерпевших, — чтобы ознакомить суд с обвинительной частью, прокурору потребовалось более двух часов.


Михаил Третинников в суде. Фото: TUT.BY

Человека на скамье подсудимых потерпевшие между собой называют «заценьский Мавроди». Знакомство с ним для них закончилось финансовыми потерями — за обещанные квартиры, участки и дома в престижных местах Минского района они добровольно передали суммы от 40 до 260 тысяч долларов. Взамен ничего не получили. Среди потерпевших есть и белорусская марафонка Ольга Мазуренок. Она единственная из потерпевших, кто смог оформить документы на жилплощадь в недостроенном «таунхаусе» в Лапоровичах.

По данным следствия, Михаил Третинников с 2006 года по 2018 под предлогом содействия в строительстве и переходе прав собственности на объекты недвижимости в Лапоровичах (ул.Новая, 2) и в Минске (улица Заценьская, 23) завладел денежными средствами граждан на общую сумму более 2 миллионов рублей.

От дачи показаний в суде Михаил Третинников отказался, пояснив, что намерен это сделать после того, как будут опрошены все потерпевшие. Он частично признал свою вину, заявив, что собирался со всеми расплатиться.

Напомним, действия обвиняемого квалифицированы следователями по ч. 4 ст. 209 (Мошенничество) и ч. 4 ст. 211 (Присвоение и растрата) Уголовного кодекса Республики Беларусь. С мая 2018 года он под стражей.

В целях возмещения ущерба наложен арест на земельные участки и объекты недвижимости, в том числе зарегистрированные на близких родственников обвиняемого на общую сумму более 770 тысяч рублей.

— Потерпевшие не довольны обвинением, которое представил Следственный комитет и согласовала прокуратура, — заявил после первого судебного заседания Андрей Симонович, проходящий по делу как потерпевший. — Мы собираемся писать жалобы в СК и прокуратуру с требованием возобновить полномасштабное расследование этого дела с привлечением к ответственности и Папернянского сельского совета, и нотариусов, и агентства по недвижимости, и БРТИ. Их участие в этом деле требует отдельного разбирательства. Мы не допустим, чтобы за все отвечал только один Третинников.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Михаил Третинников обвиняется в мошенничестве с недвижимостью и земельными участками в Минске и Минском районе.
 
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