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На 2019 год Слуцкий райисполком забронировал 335 рабочих мест для отдельных категорий граждан

20.11.2018 — Разное | Слуцк Город  
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На 2019 год Слуцкий райисполком забронировал 335 рабочих мест для отдельных категорий граждан

Слуцкий райисполком опубликовал решение, устанавливающее бронь для приема на работу отдельных категорий граждан на 2019 год. Речь идёт о социально-уязвимых категориях, которые не могут на равных конкурировать на рынке труда или обязаны возмещать расходы государству. 

Это дети-сироты, родители в многодетных и неполных семьях, инвалиды, освобождённые из мест лишения свободы лица, лица предпенсионного возраста, ветераны боевых действий на территории других государств; бывшие служащие силовых структур, а также лица, пострадавшие в результате Чернобыьской трагедии. Также сюда входят родители, обязанные возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей.

Данные лица будут получать преимущества по приёму на работу по существующим вакансиям.

В общей сложности для трудоустройства таких «отдельных категорий» в 2019 году будет выделено 335 рабочих мест, что на 32 больше, чем было забронировано на текущий год. Из них на 2019 год 100 рабочих мест забронированы для возмещения расходов на содержание детей, 91 место - для родителей неполных или многодетных семей.

Больше всего таких рабочих мест предоставит Слуцкое ЖКХ, мясокомбинат, сахарорафинадный комбинат и сыродельный комбинат, а также районная больница и торговые организации, находящиеся в собственности района. 


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Слуцкий райисполком опубликовал решение, устанавливающее бронь для приема на работу отдельных категорий граждан на 2019 год. Речь идёт о лицах, которые не могут на...
 
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