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На 2019 год Слуцкий райисполком забронировал 335 рабочих мест для отдельных категорий граждан
20.11.2018 — Разное | Слуцк Город
Слуцкий райисполком опубликовал
Это дети-сироты, родители в многодетных и неполных семьях, инвалиды, освобождённые из мест лишения свободы лица, лица предпенсионного возраста, ветераны боевых действий на территории других государств; бывшие служащие силовых структур, а также лица, пострадавшие в результате Чернобыьской трагедии. Также сюда входят родители, обязанные возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей.
Данные лица будут получать преимущества по приёму на работу по существующим вакансиям.
В общей сложности для трудоустройства таких «отдельных категорий» в 2019 году будет выделено 335 рабочих мест, что на 32 больше, чем
Больше всего таких рабочих мест предоставит Слуцкое ЖКХ, мясокомбинат, сахарорафинадный комбинат и сыродельный комбинат, а также районная больница и торговые организации, находящиеся в собственности района.
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Слуцкий райисполком опубликовал решение, устанавливающее бронь для приема на работу отдельных категорий граждан на 2019 год. Речь идёт о лицах, которые не могут на...
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