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Беларусь начала поставлять мясо птицы в Китай

20.11.2018 14:30 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь начала поставлять мясо птицы в Китай

фото: radiorus.ru

Первая партия мяса птицы уже поступила в Китай. Далее планируется сертифицировать для поставок на китайский рынок субпродукты.

III Экспортный форум "Беларусь мясная" проходит в Минске 20-21 ноября. Мероприятие собрало участников из 10 стран, передает БЕЛТА.

Глава управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов рассказал о географии экспорта белорусского мяса. За 9 месяцев этого года он составил 125 тыс. т на общую сумму 186 млн долларов. Поставки осуществлялись в 14 стран мира.

Успехом года Богданов назвал начало поставок в Китай белорусской говядины (116 т на сумму 540 тыс. долларов), а недавно – птицы (207 т.). Минсельхозпрод планирует усиливать позиции на китайском рынке, для чего планируется провести сертификацию субпродуктов, лапок и некоторых других частей птицы.

Что касается говядины, то в этом году на экспорт было направлено более 110 тыс. т на сумму 401 млн долларов. Основные потребители - Россия, Казахстан, Азербайджан, Армения. На право поставок говядины в КНР сертифицированы два белорусских мясокомбината - ООО "Велес-Мит" и ОАО "Могилевский мясокомбинат". Птицу в Китай имеют право экспортировать пять птицефабрик - ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский", ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика", ОАО "Птицефабрика "Дружба", СЗАО "Серволюкс", ОАО "Смолевичи Бройлер".

 
Теги: Минск
 
 
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Первая партия мяса птицы уже поступила в Китай. Далее планируется сертифицировать для поставок на китайский рынок субпродукты.
 
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