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Студенты Беларуси
20.11.2018 — Разное | Новости Хотимска
Общее количество студентов в вузах Беларуси составляет около 284 тыс. человек*.
В республике функционирует 51 учреждение высшего образования, из них
государственной формы собственности:
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Общее количество студентов в вузах Беларуси составляет около 284 тыс. человек*. В республике функционирует 51 учреждение высшего образования, из них государственной...
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