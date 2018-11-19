YouTube начал бесплатно показывать популярные фильмы

Видеохостинг YouTube открыл раздел, в котором бесплатно демонстрируют легальные версии популярных фильмов, сообщает AdAdage.

Известно, что смотреть такие фильмы на YouTube стало возможно благодаря рекламе, которая появляется во время просмотра. Но подписчики YouTube Premium могут смотреть фильмы офлайн без рекламы.

На данный момент в разделе уже около 100 художественных и документальных фильмов. Но посмотреть их могут не все. Сейчас эта функция доступна только для жителей США. Когда просмотр станет открытым в других странах, не сообщается.