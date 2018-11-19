Ученые из Нидерландов и Германии совместными усилиями визуализировали в виртуальной реальности черную дыру Стрелец А*, расположенную в центре нашей галактики. Об этом говориться в статье, которые они разместили на сайте международного издательства научной литературы SpringerOpen.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ученые воссоздали черную дыру в 3D Ученые из Нидерландов и Германии совместными усилиями визуализировали в виртуальной реальности черную дыру Стрелец А*, расположенную в центре нашей галактики. Об...