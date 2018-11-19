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Ученые воссоздали черную дыру в 3D

20.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Ученые из Нидерландов и Германии совместными усилиями визуализировали в виртуальной реальности черную дыру Стрелец А*, расположенную в центре нашей галактики. Об этом говориться в статье, которые они разместили на сайте международного издательства научной литературы SpringerOpen.

 
 
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Ученые из Нидерландов и Германии совместными усилиями визуализировали в виртуальной реальности черную дыру Стрелец А*, расположенную в центре нашей галактики. Об...
 
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