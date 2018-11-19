Охотник в Рогачевском районе стрелял в сторону рейдовой группы

Госинспекторы Жлобинской МРИ вместе с егерем Рогачевской структуры БООР в угодьях у деревни Березовый Гай (Рогачевский район) задержали гомельчанина, который незаконно охотился ночью, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственной инспекции охраны растительного и животного мира.

«При встрече с рейдовой группой охотник выстрелил в сторону проверяющих и ушел в лес. Следствие выясняет, было это сделано намеренно или случайно. При задержании стало понятно, что мужчина целенаправленно готовился к ночной охоте (хотя добывать пушного зверя по правилам можно только в светлое время суток). Об этом свидетельствовало наличие тепловизора и подствольного фонаря. К тому же обладатель путевки на пушнину вышел за указанные в ней пределы охотугодий и находился на территории другого района. Найденный при нем навигатор говорил о том, что охотник не заблудился. Были у задержанного и запрещенные пулевые патроны», — рассказали в пресс-службе.