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В Дзержинском районе задержали находящихся в межгосударственном розыске наркодилеров (ВИДЕО)

20.11.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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Сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Минского облисполкома совместно с ОМОН УВД задержали наркодилеров, находящихся в межгосударственном розыске СНГ.

Двое наркодилеров приехали в Минск с территории соседнего государства. В результате оперативных мероприятий наркоконтролерами УВД Минского облисполкома и бойцами ОМОН выявлена сеть распространения психотропного вещества на территориях Могилева и Минского района. Также установлено, что на момент задержания дуэт “минеров” уже находился в межгосударственном розыске СНГ за совершение аналогичных преступлений, хранение и сбыт наркотических веществ.

Изначально дилеры работали в Могилеве, затем в Минской области. По предварительным данным, психотропы подельники распространяли через интернет, а передавали наркотики через закладки. В определенных тайниках пара забирала наркотики весом до 50 граммов и, перефасовав товар на мелкие дозы (по 0,5 грамма), оборудовала тайники для потребителей. Однако наладить сбыт психотропа на Минщине так и не удалось. В надежде остаться незамеченными приезжие закладчики каждые 2−3 дня меняли съемные помещения. Последним пунктом фасовки наркотика оказался дом в Дзержинском районе. Именно там оперативники и пресекли деятельность “минеров”.

При осмотре дома сотрудники милиции обнаружили необходимые для фасовки наркотика предметы, несколько SIM-карт и непосредственно сам наркотик весом более 8 граммов. В ходе первоначальной работы с задержанными оперативники выявили также 30 тайников на территории Минского района, в которых находилось более 14 граммов психотропа.

Сейчас правоохранители устанавливают другие обстоятельства противоправной деятельности подозреваемых. В их отношении возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров). Задержанные разыскивались на территории России.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Минского облисполкома совместно с ОМОН УВД задержали...
 
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