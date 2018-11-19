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Биологи нашли организмы из неизвестного царства

20.11.2018 14:41 — Разное | Tut.by  
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В образце грязи из Канады исследователи нашли микроорганизмы, которые не принадлежат ни к одному из известных царств живых организмов. Научная работа об этом опубликована в журнале Nature, кратко об открытии пишет сайт Университета Дэлхаузи.


Изображение: The Simpson Lab, Dalhousie University

Авторы работы исследовали новый вид организмов под названием Hemimastigophora. Микроскопических существ нашли в земле во время экспедиции у канадского города Галифакса. Одно из них удалось культивировать.

У Hemimastigophora продолговатые тела с несколькими рядами нитевидных жгутиков. Под микроскопом они могут напомнить волосатые семечки тыквы. Внешне эти микроорганизмы похожи на инфузорий, однако плавают иначе.

Ранее этих существ считали частью другой группы организмов. Сейчас специалисты провели анализ ДНК вида при помощи новейшей технологии, который показал, что Hemimastigophora очень необычны.

В их клетках есть ядра — это значит, что они принадлежат к надцарству эукариотов. Каждый организм-эукариот принадлежит к одному из пяти царств: протисты, грибы, растения, животные или хромисты. Микроорганизмы из Канады, судя по их ДНК, не относятся ни к одному из известных царств.

«Этот небольшой набор организмов — совершенно новая отдельная группа. Это ветвь „древа жизни“, которая отделилась очень давно, возможно, более миллиарда лет назад, и у нас не было о ней никакой информации», — сказала Яна Эглит, одна из авторов работы.

Специалисты полагают, что в этом «надцарстве» может быть больше представителей, однако раньше люди их не замечали. Ученые намерены продолжить изучение необычных организмов, чтобы узнать больше о развитии жизни на Земле.

 
 
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В образце грязи из Канады исследователи нашли микроорганизмы, которые не принадлежат ни к одному из известных царств живых организмов.
 
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