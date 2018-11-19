Названа предполагаемая цена и дата начала продаж PlayStation 5

В Сети появились предполагаемые технические характеристики, цена и дата поступления в продажу еще не анонсированной игровой приставки от компании Sony — PlayStation 5. Об этом пишет ресурс TechSpot.



На фото PlayStation 4 Pro

Один из пользователей форума Reddit, ранее предположивший, что Sony пропустит игровую выставку E3 2019 (позднее это оказалось правдой) раскрыл подробности о PlayStation 5.

По мнению инсайдера, PlayStation 5 будет анонсирована в середине следующего года, а ее полные технические характеристики раскроют чуть позже на мероприятии PlayStation Experience Event. При этом в продажу игровая консоль может поступить в период с марта по ноябрь 2020 года. Ожидаемая цена приставки — около 500 долларов.

Предполагается, что консоль сможет отображать стабильные 60 fps в играх при разрешении 4K, и получит 8-ядерный процессор AMD Ryzen. Графический процессор также будет основан на технологиях AMD. Возможно, ключевые разработчики уже получили тестовые комплекты PlayStation 5, чтобы заранее начать работу над играми, которые выйдут с запуском приставки.