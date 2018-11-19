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В России стартовал выпуск обновленного Mitsubishi Pajero Sport, получившего улучшенное оснащение

20.11.2018 14:28 — Разное | Tut.by  
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В российском представительстве Mitsubishi объявили о запуске производства на заводе в Калуге обновленного Pajero Sport с дизельным двигателем.


Внедорожник, выпускаемый в Калуге по полному циклу со сваркой и окраской кузовов, получил широкий перечень дополнительных опций, которые ранее были доступны только на бензиновых версиях, поставляемых на рынок ТС из Таиланда. Среди них подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках с водительской и пассажирской стороны, USB-разъем для подзарядки мобильных устройств в напольной консоли для задних пассажиров, улучшенная графика центрального дисплея в приборной панели, 220-вольтовая розетка и задний карман пассажирского кресла с отделением под смартфон.


Оснащаются дизельные Pajero Sport 181-сильной рядной «четверкой» объемом 2,4 л в паре с 6-ступенчатой «механикой» или 8-ступенчатым «автоматом». Система полного привода Super Select II — с самоблокирующимся межосевым дифференциалом Torsen.


Первые дизельные Pajero Sport с новыми опциями начнут поступать в дилерские центры в России уже в декабре этого года. Цены начинаются от 2 339 000 рублей (около 35 600 долларов по нынешнему курсу).

 
 
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Внедорожник получил широкий перечень дополнительных опций, которые ранее были доступны только на бензиновых версиях, поставляемых на рынок ТС из Таиланда.
 
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