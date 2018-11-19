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Лидская табачная фабрика Шпильковского и Даршона

20.11.2018 — Разное | Lida.Info  
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Родина табака – Америка. Считалось, что курить табак индейцы начали в I веке до РХ, но в этом году американские археологи обнаружили древнюю курительную трубку со следами никотина среди костей животных, возраст которых датирован 1685 и 1530 годами до РХ.

Первым европейцем, попробовавшим курение табака, был спутник Колумба испанец Родриго де Херес, он привез листья табака и привычку курить в Европу. В XVI веке табак нюхали или курили в трубках по всей Европе, в том числе и в Лидском замке. В 1620 г в Севилье была построена первая в мире фабрика по переработке табака. Первая российская плантация табака (55 га) и фабрика при ней были основаны в Ахтырке в 1718 г.

В 1844 г или чуть раньше в России были созданы папиросы. В 1854 г владелец табачной лавочки в Лондоне Филипп Моррис придумал сигареты. В 1861 г в Петербурге действовали 48 фабрик, которые произвели табачных изделий на 4,4 млн. руб. В тот год российское правительство с целью увеличения доходов от продажи табака ввело акцизные марки (бандероли). В 1862 г начала выпускать махорку фабрика Лейбы Шерешевского в Гродно.

Первая табачная фабрика в Лиде была открыта в 1882 г. Основал фабрику Янкель Левинович Папирмейстер. В первый год 20 рабочих произвели 6 тыс. пудов махорки на сумму 14 тыс. рублей. В следующем году Я.Папирмейстер открыл пивоваренный завод, а для табачной фабрики пригласил компаньонов Зелика Ицковича Виленчика и Давида Шанселевича Рубиновича. В 1883 г. на фабрике работали 100 человек, было выпущено 90 пудов курительного табака, 12 тыс. пудов бакуна и махорки, 6 млн. штук папирос на общую сумму 40 тыс. рублей. Через 10 лет на фабрике работали 130 человек, и было изготовлено продукции на 47,9 тысяч рублей, при расходах в 28,5 тысяч рублей.

Табачные фабрики в 1880-1890-е годы действовали в Гродно (Шерешевский И.Л., до 1200 рабочих), в Ошмянах (Риндзионский и К.), в Сморгони (Данюшевский И.), в Слониме (Чернихов С.), в Волковыске (Яновский Н.), 5 фабрик — в Вильне, 3 фабрики -в Белостоке. Бизнес был очень привлекательным, но и конкуренция серьезной: за 1883−1900 гг. число табачных фабрик в Российской империи сократилось с 270 до 185.

Лидский купец 2-ой гильдии Шолом–Михель Шлиомович Волохвянский не мог не знать о суровой конкуренции в табачном бизнесе, но решил рискнуть и 13 февраля 1897 г. обратился в Виленское губернское акцизное управление с просьбой об открытии махорочной табачной фабрики в Лиде.

Лидская табачная фабрика Шпильковского и Даршона

«Желая открыть в г. Лида Виленской губернии табачную фабрику для приготовления из махорки исключительно курительного табаку двух сортов под название «Махорка» и «Бакун» в нанятом мною для сего деревянного дома купца Нафталя Вульфовича Сольца, в г. Лиде при Виленской улице состоящего … осмеливаюсь всепокорнейше просить губернское акцизное управление найти возможность разрешить мне открыть махорочную табачную фабрику в гор. Лиде, в чем и выдать мне подлежащее удостоверение и уведомить о том г. Надзирателя 5 округа. Февраля 13 дня 1897 года. Также прилагаю гильдейское свидетельство как доказательство моего права на открытие фабрики, которое прошу мне возвратить. Ш.М. Волохвянский».

Надзиратель 5 -го акцизного округа, в который входили г. Лида и Лидский уезд, поддержал просьбу: «По моему мнению в означенных в плане помещениях может быть открыта махорочная фабрика». 12 марта помощник надзирателя Андрей Степанович Петров осмотрел помещения: «сличение с планом оказалось верным». 19 марта 1897г. Виленское акцизное управление выдало купцу Ш. Волохвянскому Свидетельство разрешающее открыть махорочную табачную фабрику для приготовления курительного табаку сортов «Махорка» и «Бакун».
Фабрика была открыта на ул. Виленской в деревянном доме купца Н.В. Сольца. Дом, двор и кладовая были арендованы по договору.

Лидская табачная фабрика Шпильковского и Даршона

Фасад дома Н.Сольца, в котором была открыта табачная фабрика Волохвянского

 
Теги: Гродно
 
 
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Родина табака – Америка. Считалось, что курить табак индейцы начали в I веке до РХ, но в этом году американские археологи обнаружили древнюю курительную трубку со...
 
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