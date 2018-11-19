Трое пострадавших в столкновении автобуса и маршрутки в Минске отпущены из больницы

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое пострадавших в результате столкновения автобуса и маршрутки в Минске отпущены из больницы, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.

Пресс-секретарь проинформировала, что из семи пострадавших в больницу скорой медицинской помощи поступили пятеро. "Из них трое прошли обследование и отпущены домой в связи с тем, что у них незначительные травмы. Двое пострадавших госпитализированы: один с черепно-мозговой травмой, у второго, предположительно, серьезный вывих", - рассказала Юлия Бородун.

Как сообщалось, авария произошла 20 ноября около 12.00 на ул. Матусевича. Водитель маршрутки ехал со стороны ул. П.Глебки в направлении ул. Тимошенко и столкнулся с автобусом, который двигался впереди в той же полосе. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.-0-