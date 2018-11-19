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Сколько стоит отметить Новый год в Бресте?

20.11.2018 15:04 — Разное | Виртуальный Брест  
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В магазинах оранжевое настроение: появились первые мандаринки. Осеннюю серость начинают разбавлять и разноцветные огоньки, в которые постепенно одеваются улицы. Ведь не за горами один из самых ярких и любимых праздников – Новый год. И многие уже вовсю к нему готовятся: заказывают Деда Мороза и Снегурочку, бронируют столики в ресторанах, а, может, даже планируют повеселиться где-нибудь на берегу моря. Во сколько же обойдется нынче встреча Нового года, если классический семейный вариант с телевизором и оливье вас не устраивает? 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60791.php

Сколько стоит отметить Новый год в Бресте?

– Самые популярные туристические направления у брестчан в преддверии Нового года или на сам праздник – это традиционно курорты Египта, польский Закопане, а также Чехия, – рассказала Zarya.by директор ООО «Ваш отдых» Светлана Мойсюк-Дранько. – В среднем новогодний отдых на берегу моря обойдется от 500 долларов на человека, если программа рассчитана до семи дней. Аналогичный по времени отпуск в горах будет стоить от 300 евро. 

В турагентствах не скрывают: по сравнению с прошлым годом нынче спрос на новогодние туры не намного, но все-таки меньше. А такие экзотические направления как, например, Куба и Доминикана и вовсе практически не востребованы в силу своей большой стоимости, которая далеко не каждому по карману.

– Из довольно необычных предложений, которые в последнее время набирают популярность среди брестчан, – это новогодний круиз «Таллин – Хельсинки – Стокгольм». Пять дней такого путешествия обойдутся примерно в 150 евро, – отметила в беседе менеджер туроператора «Артинтур». – Кроме Прибалтики и Скандинавии, наших людей в канун зимних праздников интересует еще одно северное направление – Санкт-Петербург. Встретить Новый год там ориентировочно стоит 170 долларов. 

В агентствах говорят, что большим спросом в предпраздничные дни пользуются также экскурсионные туры по Беларуси, самые популярные из которых – поездки в поместье Деда Мороза и на главную елку страны. Конечно, организуются они не в саму новогоднюю ночь, но зато финансово доступны многим. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60791.php

Сколько стоит отметить Новый год в Бресте?

Предновогоднего ажиотажа в брестских кафе, ресторанах и агроусадьбах пока не наблюдается. Хотя в некоторых заведениях сезон корпоративов стартует уже менее чем через месяц.

– Свободные места есть, – успокаивали нас по всем номерам, куда мы звонили. Единственное исключение – усадьба «Вишня», расположенная под Брестом: здесь сразу дали понять, что места в новогоднюю ночь (кстати, 100 рублей с человека) давно раскуплены. Полностью забронированы тут и другие даты.

Новогодняя программа в большинстве заведений ожидается, в принципе, стандартная: конкурсы от ведущего, поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, выступления артистов, дискотека. Если хотите чего-то этакого, то вам – в ресторан отеля «Эрмитаж». Здесь праздник пройдет в формате маскарада, будет фокусник и другие сюрпризы. Но удовольствие это не из дешевых: за вход в новогоднюю ночь придется отдать 290 рублей с носа (для сравнения, предпраздничный корпоратив тут стоит 90 рублей на одного человека).

Конечно, отдохнуть в новогоднюю ночь можно и гораздо бюджетнее. Например, в караоке-клубе «Жемчуг» за кухню и программу в среднем нужно будет заплатить от 180 рублей, в агроусадьбе «Семисосны» – 120. Еще более дешевый вариант – ночной клуб. Так, зажечь в «Сфере» можно за 35 – 40 рублей. Причем ценник здесь одинаковый как для предновогодних корпоративов, так и для самой праздничной ночи. 

Средняя же цена, которую сегодня установили на предновогодние корпоративы брестские кафе и рестораны, – это 40-65 рублей, сообщили Zarya.by в управлении торговли и услуг горисполкома. Цифры, кстати, еще не окончательные и к середине декабря вполне могут понизиться, как это было в прошлом году, когда заведения не досчитались клиентов и были вынуждены уменьшить стоимость на 5, а то и на 10 рублей. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60791.php

Сколько стоит отметить Новый год в Бресте?

Телефоны Дедов Морозов и Снегурочек тоже пока работают в привычном режиме – не на разрыв. Ведь большинство клиентов, как правило, «просыпаются» в начале декабря. Первым делом бронируются, конечно же, самые удобные даты, максимально близкие к празднику – 30 и 31 декабря. Даже несмотря на то, что пригласить домой или в офис зимних волшебников в эти дни стоит дороже, чем, скажем, за неделю до Нового года.

– Стандартная детская программа с конкурсами, загадками, играми и хороводом возле елочки обычно рассчитана на полчаса, – рассказала нам Снегурочка со стажем. – 30 и 31 декабря ценник у нас, как правило, одинаковый. Если поздравление планируется в первой половине дня, то это будет стоить рублей 25, если после обеда – то уже 30. Причем стоимость абсолютно не зависит от количества детей. Кстати, многие родители пользуются этим и в целях экономии кооперируются со своими знакомыми или соседями, у которых тоже есть детишки.

Встречаются, конечно, и более дорогие поздравления – так называемые vip. Например, стоимость программы, кульминация которой – фаер-шоу из посоха Деда Мороза, в новогоднюю ночь доходит до 100 рублей. И это, поверьте, далеко не максимум. 

В последнее время набирает популярность и экономичный вариант новогоднего корпоратива, когда Дедушку Мороза и Снегурочку приглашают во время обеденного перерыва прямо в офис, чтобы те шутками-прибаутками поздравили сотрудников прямо на их рабочих местах. 

– Развлекательная программа всего коллектива продолжительностью в 20 минут стоит ориентировочно рублей 30, – разъяснил нам Дед Мороз. – Ну а если нужно пройтись по кабинетам и поздравить лично каждый отдел, что растянется на час, а то и дольше, это «потянет» уже более 50 рублей

 
Теги: Брест
 
 
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В магазинах оранжевое настроение: появились первые мандаринки. Осеннюю серость начинают разбавлять и разноцветные огоньки, в которые постепенно одеваются улицы....
 
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